"Ni hiciste nada": Wendy Guevara expondría a Poncho de Nigris como otro "mueble" en 'LCDLF'

Ciudad de México.- La famosa y muy querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, acaba de dejar a más de uno con la boca abierta, pues en una reciente entrevista junto a todo el team 'Infierno', esta no dudo en exponer a Poncho de Nigris como otro "mueble" dentro de La Casa de los Famosos México, puesto que durante las confesiones no dudo en decirle al reconocido actor y cantante regiomontano que "ni hiciste nada".

Como se sabe el pasado domingo 4 de junio se encendieron todas las cámaras y las luces dentro del afamado reality show proveniente de Telemundo, en el cual por 24 horas, los siete días de la semana, los dos meses y medio que estuvieron Guevara y Poncho, no se apagaron en ningún momento y mostraron absolutamente todo lo que hacían tanto ellos como el resto de sus compañeros a lo largo del día.

Una de esas cosas obviamente eran los quehaceres, pues ellos estaban encerrados, queriendo mantener el mínimo contacto con el exterior, por lo que todos se dividieron las tareas del hogar o simplemente por iniciativa algunos tomaban una escoba y comenzaba a barrer, trapear o incluso lavar los baños y así mantener limpia el interior de la casa, situación que no muchos hicieron y causaron revuelo.

A aquellas personas que no hacían nada fueron denominados como "muebles", dado a que según el público y los propios participantes, solamente estaban como un adorno dentro de la casa, como si fuera un sillón o mesa, que está ahí pero no hace nada, algo que recalcaba mucho de Nigris con otros de sus compañeros, tales como Jorge Losa, pues decía que no generaban ni buen contenido ni hacían nada.

Pero, en su más reciente presentación en el final de temporada de Pinky Promise, que es conducida por Karla Díaz, Guevara al escucharlo hablar sobre el hecho de que "a la gente le gustaba ver que hacíamos el aseo y que hacíamos esas cosas", no pudo contenerse y sin pelos en la lengua soltó un: "ayyyyy, tú no hacías nada, ¡No hacías nada, por Dios!", haciendo reír a todos los presentes invitados, así como a De Nigris.

Es por este hecho que en los comentarios le reconocieron que aunque jugó bien sus cartas, la realidad es que para ellos, él llegó a la gran final gracias a que Guevara estaba en el mismo equipo y no por propios méritos, mientras que otros usaron sus propias palabras en su contra, llamándolo "mueble" y otros simplemente se tomaron las cosas con mucho humor y bromearon por ser expuesto.

