Nick Carter, de los Backstreet Boys, es acusado de abusar de una menor de 15 años

Nevada, Estados Unidos.- El año pasado (2022) el exintegrante de la icónica banda pop de los años 90, Backstreet Boys, Nick Carter, estuvo ocupando los titulares de miles de artículos en la prensa de la farándula estadounidense, aunque no por causas positivas. Como algunos recordarán, fue en el mes de noviembre que Aaron Carter, el hermano menor del intérprete, perdió la vida tras ahogarse en su bañera.

Es a casi 1 año de estos eventos que Nick vuelve a estar en el ojo del huracán, sin embargo, en esta ocasión no es por causas de un tercero. Resulta ser que, recientemente, el portal TMZ reveló que el cantante de éxitos como I Want It That Way, Larger Than Life y Shape of my heart, fue demandado por una presunta agresión sexual que ocurrió hace 20 años en el interior de un yate. La víctima de este hecho habría sido una adolescente, de entonces 15 años.

La demanda fue presentada el pasado martes, 28 de agosto, en el Tribunal del Distrito del Condado de Clark, en Nevada, Estados Unidos. La agraviada fue identificada con las siglas A. R. Según lo dicho por la víctima, Carter la habría emborrachado y después la habría obligado a mantener relaciones íntimas con él. Una vez que el acto se concretó, el rubio le pidió a la menor que guardara en secreto todo lo ocurrido.

Asimismo, la agraviada reveló que, tras dicho encuentro, resultó contagiada con el Virus del Papiloma Humano; sin embargo, la defensa de Carter dejó entrever que eran falsas acusaciones y reveló que esa misma acusación fue hecha hacía 20 años, pero terminó desestimada porque la policía no pudo encontrar pruebas suficientes para proceder con el caso: "Se está repitiendo la misma acusación falsa en una nueva denuncia legal", declaró el abogado.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que acusan a Carter por un caso de abuso, puesto hace algún tiempo trascendió la noticia de que Melissa Schuman, vocalista del grupo Dream, señaló al intérprete por este mismo crimen. Según las declaraciones de la cantante, el abuso habría ocurrido en el año 2002 (1 año antes del de esta segunda denuncia). La artista reveló que fue en ese momento cuando perdió su virginidad.

Muerte de Aaron Carter

El pasado 19 de noviembre, el mundo de la música se estremeció cuando se supo que la estrella juvenil y rapero, Aaron Carter fue localizado sin vida en el interior de su bañera. Según las primeras teorías de la policía, el cantante de I Want A Candy se habría drogado, lo que lo incapacitó para poder abandonar la tina de baño y terminó por morir ahogado. Como algunos recordarán, en aquel entonces, el famoso se estaba desintoxicando para poder recuperar la custodia de su hijo, Prince.

Fuentes: Tribuna