Nicola Porcella y Wendy Guevara se van a vivir juntos; el galán se nacionalizará mexicano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso galán de novelas y querido deportista de origen peruano, Nicola Porcella, acaba de dejar en completo shock a todo Televisa al confirmar que se queda a vivir en el país y que ya se encuentra moviendo todo lo necesario para nacionalizarse mexicano, además de que ya encontraría dónde vivir de forma permanente en la Ciudad de México, motivo por el que se señala que va a vivir con Wendy Guevara, reavivando los rumores de que podría haber relación entre ellos.

El pasado domingo 4 de junio, Porcella era solamente el exparticipante de Guerreros 2020 que había sido destapado como uno de los integrantes del team 'Infierno' dentro del reality show antes mencionado, era de los menos conocidos y en ese momento para muchos era de los eslabones más débiles y supuestamente de los primeros en salir, sin embargo, fue todo lo contrario, logrando llegar a la gran final y quedar en segundo lugar contra todo pronóstico.

Por este hecho, al ver lo bien que fue por el público mexicano finalmente Nicola tomó la decisión de tras tres años en México buscar su propio departamento y venirse a vivir aquí con su familia, declarando que deseaba que esto fuera solo el comienzo de una larga carrera llena de éxitos y con el apoyo del público, como lo que tiene en estos momentos y que lo han vuelto tendencia número 1 en Twitter cada día por sus divertidos lives en redes sociales.

Y tal como lo ha planteado el deportista, las oportunidades siguen cayendo para él dentro de México, pues en la última semana ha estado en varias ocasiones dentro del programa Hoy, ya confirmó novela al lado de Guevara y de igual forma no ha tardado en encontrar su primer departamento, del cuál ya hasta dió un pequeño tour para mostrar un poco del espacio que va a tener en lo que está en el país y con sus propios proyectos, impulsando así su carrera.

Pero eso no es todo, dado a que el peruano está tan maravillado con el público que en una entrevista reveló, señalando que "Yo la busqué, pero tengo dos nacionalidades, entonces, estaba viendo el tema y me dicen que tres no puedo yo quería nacionalizarme por todos los temas que ya me quedo a vivir acá, pero estamos en eso de repente tengo que abandonar una por que tengo dos nacionalidades la peruana y la italiana", confesando que podría quitarse la peruana para conseguir la mexicana.

Con respecto al tema de su vivienda con la ganadora del mencionado reality, este no ha mencionado más que sí están en pláticas para que ella se quede con él, mientras que Wendy estaba en la ciudad, mientras que ella señaló que "la gente esperaba que cuando saliéramos anduviéramos Nico y yo, o se viera otra cosa. Que traspasara (el reality) pero de verdad, yo lo veo como un amigo y lo adoro mucho, es muy buena persona".

Fuente: Tribuna del Yaqui