Ciudad de México.- El pasado fin de semana, la exprometida de Octavio Ocaña causó revuelo en redes sociales, después de revelar que había decidido darle una nueva oportunidad al amor, momento en que reveló que inició una nueva relación con un hombre que no parece ser del medio del espectáculo. La bomba fue soltada a través de su cuenta oficial de Instagram, sitio en el que comparte su día a día, así como su trabajo de modelo y en OnlyFans.

Pero parece ser que Nerea no es la única de decidió aferrarse a la vida, puesto recién el pasado jueves, 31 de agosto, la madre del entrañable comediante de Vecinos, Ana Lucía Ocaña, compartió una tierna fotografía y un conmovedor mensaje en el que dejaba en claro que ella también había optado por continuar con su vida, aunque claro, sin dejar de lado el dolor que representa haber perdido a su hijo en una edad tan joven.

Las fotografías fueron publicadas a través de la cuenta de Instagram de la señora Ocaña, en ellas se puede apreciar que está cargando a un bebé: se trata de su primer y único nieto, Samuel. En el retrato se aprecia a la mujer con una gran sonrisa, mientras acerca al pequeño hacía su rostro. En una tercera imagen se ve a la progenitora del histrión dándole un beso en la mejilla al niño, mientras él observa a quién está captando el entrañable momento.

Pero esto no fue lo único, ya que, Ana Lucía agregó un mensaje en el que, si bien, reconocía que el lugar que dejó su hijo (Octavio) siempre sería "intocable" e "irremplazable", sí aclaró que había comenzado a ser feliz nuevamente, esto gracias al nacimiento de Samuel, quien llegó al mundo casi 1 año después de la muerte del actor de programas de comedia como Hermanos y Detectives o Familia P. Luche.

"Mi hijo fue mi hijo, Octavio Ocaña que descanse en paz. Su lugar es intocable e irremplazable, mi amor por siempre hasta el final. Pero tú mi bebé, nieto mío, con tu amor, cariño y presencia se fueron mis penas. Me inyectas la vida que me hace falta y mi amor por ti es enorme al infinito. Te amo mi pequeño Samuel con mi vida. Mi pequeño angelito de la tierra, porque en el cielo está mi otro pequeño y gran ángel. Tu tío Tavito, que en paz descanse mis niños Dios me los bendiga siempre. Su madre y su abuela, mis hombrecitos."