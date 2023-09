Comparta este artículo

Ciudad de México.- No solo fue la famosa actriz y reconocida cantante, Mariana Seoane, la que exhibió su desprecio ante el hecho de cantar al lado de la polémica cantante y también actriz, Ninel Conde, pues hace poco la guapa actriz y querida cantante, Lorena Herrera, una vez más no tuvo miramientos al momento de arremeter en contra de la celebridad, por lo que también la hundió en Televisa.

Como se sabe, Conde tiene varias semanas recibiendo cientos de críticas por parte del público, pues además de juzgar la manera en la que luce tras sus arreglitos estéticos en el rostro, también lo han hecho por la manera en la que ha cantado, esto después de realizar su interpretación del tema Sálvame, por lo que la prensa ha decidido recapitular las opinión de varios famosos con respecto a este tema.

Uno de estos famosos, resultó ser la intérprete de Mermelada, quién dejó en claro no hablaría de su talento, pero que no cantaría con ella, dejando en claro que es: "Porque no tengo química. Ya en su momento trabajamos juntas en algún proyecto como actrices y la verdad no, no tengo química con ella. No estoy hablando mal de nadie; la respeto, me parece una mujer espectacular y lleva una carrera padrísima también, pero para que yo haga una colaboración se necesita tener química con el artista, yo no tengo nada de química con ella".

Ninel y Lorena. Internet

Y ahora, en una reciente entrevista con Lorena, le cuestionaron respecto al hecho de que intérprete de lo que se había estado opinando de la Bombón Asesino sobre su manera de cantar, ante este hecho, la famosa actriz dejó en claro que no hablaría más de lo que ya había hablado, debido a que siempre le cuestionaban por ella dado a la enemistad que han demostrado tener por años, destacando que ya no caería en las trampas de los reporteros con sus preguntas.

Ante este hecho, le preguntaron que opinaba sobre que Seoane no quiera cantar con ella de nueva cuenta, a lo que la famosa exparticipante de Inseparables mencionó que ella solo podía haber de manera personal, pues cuando tuvo colaboración con ella realmente sintió que no sabía trabajar en equipo, afirmando que por su parte considera que la del problema en Conde, pues ya son varios artistas los que señalan que para colaborar no lo harían con ella.

Finalmente, Lorena dejó en claro que no iba a hablar más al respecto y no se metería en la carrera de nadie, que su opinión es solamente en base a cosas que ha visto y que sabe, pero no iba a meterse en controversias con especulaciones, recalcando que los reporteros solo hacían la situación más extensa con sus preguntas e insistiendo en el tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui