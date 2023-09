Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida Elisa Castro, quien es madrina del famoso cantante del regional mexicano, Christian Nodal, recientemente salió a despotricar en contra de la reconocida actriz y muy querida cantante, Belinda, a la cual no tuvo reparos hundirla sin piedad, mientras que le aplaude la carrera a la cantante de rap, Cazzu, señalando que la expareja de su ahijado "no tiene voz ni presencia".

Sin duda alguna en los últimos años la vida amorosa de Nodal ha dado más que hablar que su trayectoria, debido a que tras su separación de la exactriz de Televisa y ponerse con Cazzu pocos meses después, da mucho de que hablar, especialmente por las comparaciones que se realizaron entre ambas, las críticas por su forma de actuar entre otras cosas, que las tres partes antes mencionadas han decidido mantenerse al margen y no hablar al respecto.

Y ahora, a un año y medio de la unión entre la rapera y el intérprete de Adiós Amor, Elisa acaba de dar su contundente opinión sobre esta unión, señalando que le alegraba que dejara a Belinda y se pusiera con Cazzu, destacando su admiración pues: "Cuando mi corazón chiquito empezó a andar con ella la gente empezó a decir: 'anda con él porque a lo mejor lo está buscando por su lana, porque bla bla'... Es grato poderles decir que tengo una mujer a la que admiro profundamente".

Tras esto, comenzó con las comparaciones hacía la actriz de Bienvenidos al Edén, pues señala que aunque esta tenga desde muy joven en la industria del espectáculo, en realidad había sido superada por la argentina, señalando que de Belinda solo hablan de su belleza, declarando: "Que te comparen con una mujer que no tiene la misma carrera musical, en la industria que tú tienes. Que es más su belleza la que la tiene sentada, con todo el respeto y la admiración que le puedo tener a la señora Belinda, su carrera desde niña que se la reconozco y se la aplaudo. Más, sin embargo, no tiene una carrera a lo mejor musical como la tiene Cazzu".

Pero no conforme con decir que ambas carreras no tenían comparación, pues la intérprete de Nena Trampa a su parecer es mejor, terminar por hundir a la joven, afirmando que: "No tiene ni la voz, ni la presencia escénica. Ni llenó, ni ha llenado un estadio como la señora Cazzu lo hace", agregando que: "Y que se aventara a las críticas destructivas de la prensa, donde decían: 'cómo la dejó a Belinda por la Cazzu', y todo relacionado a la belleza".

Finalmente volvió a recalcar la grandiosa mujer que tiene ahora su ahijado, afirmando que: "Mis respetos como mujer por el trabajo maravilloso que hace como ser humano, al estar con otro ser humano con una destrucción como la traía Chris. Y mi admiración total para lo que ha logrado hacer como pareja con él", resaltando que ella misma se lo dijo a Nodal: "Mis respetos para Cazzu y yo le dije a mi corazón chiquito 'mis respetos pa tu mujer y estoy feliz por ti'".

Fuente: Tribuna del Yaqui