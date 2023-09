Pasó de nuevo: 'Swifties' se quedan fuera de la proyección en cines del 'The Eras Tour'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace apenas unos días te informamos que uno de los conciertos de la cantante Taylor Swift, perteneciente al denominado 'The Eras Tour' llegaría a la pantalla grande con el objetivo de permitir que los fanáticos de la cantautora de 33 años de edad pudieran ser parte de este proyecto, al tiempo que los que no alcanzaron un boleto tuvieran la oportunidad de vivir la experiencia; sin embargo, parece ser que el caos de nueva cuenta dio un duro golpe a los 'Swifties' pues comprar los accesos fue casi imposible.

La cadena de complejos cinematográficos que haría posible la proyección de uno de los conciertos de la originaria de Pensilvania, Estados Unidos fue nada menos que Cinépolis, la cual a través de las redes sociales confirmó que la proyección que se llevará acabo el próximo 13 de octubre y estaría en varias de sus salas a lo largo de todo el país, por lo que aseguraba que los fanáticos podrían tener la oportunidad de no quedarse fuera. Luego de este adelanto se confirmó que los boletos podrían comprarse a través de la aplicación digital, la plataforma web e incluso en taquillas físicas.

Desde muy temprana hora en redes sociales se mostraron las largas filas de los fanáticos quienes llegaron a los cines con el objetivo de no quedarse fuera de la gira que hasta el momento, es una de las más exitosas de la intérprete de temas como Bad Blood, Shake it off, Love Story o Cruel Summer. En teoría, la venta estaría abierta a partir de las 11:00 horas y a diferencia de los conciertos que Taylor Swift ofreció en México, no habría un límite de venta y tampoco sería necesario pagar con alguna tarjeta de crédito específica.

Sin embargo, pasaron algunos minutos para que las quejas también se hicieran presentes a través de las plataformas digitales, pues hubo algunos fanáticos que denunciaron que tanto la aplicación como en sitio web de este complejo habían colapsado e incluso, varios de los fanáticos que estaban presentes en los cines también se habían quedado fuera pues las funciones ya eran 'sold out'. Por ende los clásicos memes no se hicieron esperar y hubo algunos que los usaron para demostrar su alegría por saberse dentro de esta proyección, al tiempo que otros manifestaron un sentimiento totalmente opuesto.

Bajo esa tónica, la revista Variety adelantó que información arrojada por la cadena de cines AMC, la proyección del concierto de Taylor Swift para el 13 de octubre sigue rompiendo récords, ya que en tan sólo un día logró reunir en la nada despreciable cantidad de 26 millones de dólares en taquillas; venta que logró desbancar a películas como Spider-Man: No Way Home, protagonizada por Tom Holland y la que al momento de su venta anticipada, reunió solamente 16.9 millones de dólares.

Taylor Swift está brindando a los fanáticos del cine y a toda la industria el mejor regalo al llevar la película del concierto 'Taylor Swift: The Eras Tour' a la pantalla grande", expresó vicepresidente senior de Fandango Ticketin, Jerramy Hainline al respecto.

Los boletos para ver el 'The Eras Tour' en cualquier complejo cinematográfico de Cinépolis, contaban con un valor de 198 pesos para salas normales, y salas VIP el costo era de 349 pesos por boleto. Hasta ahora se ha contemplado solo un día de proyección en punto de las 18:00 horas. A diferencia de otras películas, en los conciertos se puede cantar y gritar pero, por seguridad del resto de los asistentes, solo no puedes levantarte de tu asiento para bailar.

