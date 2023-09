Pati Chapoy estalla contra Anahí porque cree que miente sobre sus trastornos alimenticios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de horas la famosa presentadora Pati Chapoy desató una nueva controversia y es que puso en duda las declaraciones que recientemente hizo Anahí sobre los trastornos alimenticios que sufrió en su juventud. La longeva periodista de TV Azteca dejó abierta la posibilidad de que la cantante y actriz haya hecho estos comentarios para impulsar la carrera política de su esposo, Manuel Velasco.

La tarde de este viernes 1 de septiembre en el programa Ventaneando transmitieron una entrevista con el productor Pedro Damián, quien respondió a los señalamientos en su contra pues días atrás Anahí dijo que un productor la orilló a padecer anorexia y bulimia, luego de mencionarle que la veía "gordita" para protagonizar una telenovela en Televisa. A pesar de que la integrante de RBD no reveló el nombre de la persona que le hizo este comentario, muchos llegaron a pensar que era Pedro.

Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa él negó tajantemente haber sido él quien señaló a Anahí por su aspecto físico: "No fui yo, no, no fui yo, yo nunca haría eso, yo no tengo esa forma de trabajar con nadie. Si te diste cuenta en la entrevista que dio con López-Dóriga, todo lo que dijo (de mí) se contradice con eso mismo, ¿no es cierto?, entonces yo creo que es en las palabras de ella, en el sentido de cómo aprecia lo que hicimos juntos, y el proceso que trabajamos durante más de cinco años".

El productor continuó defendiendo su gran relación de esta forma: "Desde que yo la conocí, desde chiquita, siempre me pareció una niña con un gran carisma, con un gran talento, y a partir de eso, bueno pues por eso la llamé en varias ocasiones para protagonizar proyectos que yo hice", agregó. En este sentido, Damián también se dijo contento con el regreso del grupo RBD a los escenarios, pues como se recordará, él fue el productor de la telenovela Rebelde, misma que catapultó a la fama a Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María, Maite Perroni y Alfonso Herrera.

Pati Chapoy no cree en las declaraciones de Anahí

Tras escuchar las declaraciones de Pedro Damián, el conductor Pedro Sola señaló que estaba en desacuerdo con los comentarios que hizo Anahí en contra del presunto productor que la agredió: "¿Pati no crees que es muy aventurado acusar a alguien de que te causó un problema psicológico de violencia y bulimia... tienes que tener un desorden psicológico para que alguien te diga 'estás muy gorda' y dejes de comer". Por su parte, Pati Chapoy mencionó: "Tú te lo provocas".

Luego de haber dejado claro su postura en contra de la intérprete de temas como Sálvame, la periodista mexicana explicó que cree que Anahí estaría mintiendo sobre sus trastornos alimenticios pues dijo que podría ser una estrategia para impulsar la carrera política de su esposo: "Yo quiero poner en la mesa el que el marido de Anahí está en una franca campaña política, qué tal que la mandó y le dijo 'quiero que hagas esto', para empezar a ganar (empatía)".

Yo ya no creo mucho, pero bueno...", dijo Pati.

