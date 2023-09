Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz y polémica presentadora, Isis Serrath, de nueva cuenta se habría lanzado en contra del famoso actor y muy reconocido cantante regiomontano, Poncho de Nigris, al cual le daría tremendo 'cachetadón' con guante blanco, pues a través de sus redes sociales le había enviado un contundente mensaje en el que hablaría sobre su presunta infidelidad.

Ya hace casi un mes desde que la famosa actriz estalló en contra de Poncho y lo tachó de ser infiel, después de que el actor La Casa de los Famosos México, pues cuando este criticó el aspecto de su nariz y afirmó no conocerla, esta no dudó en salir a defenderse y expuso sus mentiras declarando que tenía mensajes comprometedores de él hacía ella que no exponía por respeto a su esposa, Marcela Mistral, además de enviarle bendiciones porque las necesitaría.

Ante este hecho, tanto Poncho como Marcela se han mostrado muy unidos, incluso la cantante en una entrevista dijo que la exparticipante de Enamorándonos solo se quería colgar de la fama de su marido, a lo que ella ya estaba acostumbrada a que quisieran hacer escándalo a costillas de su esposo, a lo que Serrath fue muy contunde dejando en claro que tenía pruebas, exponiendo fotos de los cientos de mensajes que le dejaba pese a que ella lo ignoraba.

Serrath y Poncho. Internet

Y ahora, a un mes de que estallará esta polémica, a través de su cuenta de Twitter, la famosa presentadora se tomaría otro momento para compartir un mensaje contra Poncho, pues en este habló de la fidelidad, remarcando que: "Soy tan fiel a lo que siento como a lo que no. Por esa razón nunca estaría con alguien que no quiero en realidad, por esa razón no compartiría tiempo con gente con la que no me siento realmente bien".

Y aunque en ningún momento la exparticipante de Survivor México hizo una mención directa al cantante regiomontano o a su esposa Marcela, Serrath remató su mensaje al decir que: "Ser fiel a uno mismo y a los demás te evitará malos ratos y pérdida de energía", lo que aparentemente sería una indirecta para la pareja con respecto al matrimonio que llevan pese a todos estos rumores en su contra.

Cabe mencionar que el intérprete de La Cobra de nueva cuenta se mantiene al margen de este hecho y no ha dado más respuestas de las que él y Mistral dieron en su respectivo momento con lo que estaba pasando, sin embargo, se cree que en algún momento va a romper el silencio y saldrá para aclarar todas las dudas que siguen saliendo ante estas aparentes indirectas en su contra a través de las redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui