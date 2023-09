Tras 13 años de su divorcio de Adamari López, Luis Fonsi habla y lanza fuerte mensaje

Ciudad de México.- Cuando se trata de los truenes de las relaciones amorosas de la farándula ocurren, es natural que los famosos se separen sin dar mayores explicaciones, lo que puede resultar un tanto chocante para las personas que siguieron toda la relación e incluso los apoyaron desde el comienzo, porque de un momento para otro, la pareja a la que apoyaron tanto, toma una completa distancia y hasta comienzan una batalla mediática el uno contra el otro.

Este fue el caso preciso de Luis Fonsi y Adamari López, pareja de famosos que estuvieron casados desde el año 2006 hasta el 2010 y aunque la exconductora de Hoy Día sí dio su perspectiva sobre lo ocurrido, dejando en claro que su exmarido la habría abandonado, la realidad es que el cantante de éxitos como No me doy por vencido, Échame la culpa y Aquí estoy yo, optó por guardar silencio cada vez que se hablaba del tema.

No fue sino hasta este 2023, es decir, 13 años después, que Luis decidió romper silencio y comenzó a hablar sobre el motivo que lo llevó a terminar con la estrella de Amigas y rivales. Todo ocurrió durante una entrevista con Molusco TV, programa streaming puertorriqueño, donde Luis habría optado por romper el silencio sobre lo que había ocurrido en realidad con Adamari y es que, desde su perspectiva jamás hubo un "abandono", como la famosa lo hizo ver.

Boda de Luis Fonsi y Adamari López

Luis reveló que si hubo un motivo por el que decidió permanecer en silencio todo este tiempo es porque la narrativa de su historia ya estaba escrita y él era el villano, por lo que era consciente de que nada de lo que dijera haría que la gente lo viera de otra manera. También dejó entrever que la razón por la que había decidido hablar hasta ahora era porque ya había hecho su vida con otra persona y ya había pasado página.

"No he hablado nada. Llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como el malo. Entonces yo dije: ‘Mira, sabes qué, prefiero callarme la boca, como dice la canción no hacerme la víctima'. Por eso me incomoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó y porque ya yo pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo y tengo la mejor esposa del mundo y tengo dos hijos grandes."