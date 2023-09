Tras acusarla de 'robamaridos', Lety Calderón manda fuerte mensaje a Yadhira Carrillo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Lety Calderón sorprendió a todos sus fanáticos al hablar por primera vez sobre su expareja Juan Collado, a quien señaló de haberle sido infiel con su colega actriz Yadhira Carrillo. Ahora que el padre de sus hijos se encuentra detenido, la protagonista de melodramas de Televisa confesó lo que realmente siente por el abogado y si ya lo llegó a perdonar, a través de una entrevista en el programa La Mesa Caliente.

Aunque la intérprete de las novelas Barrera de Amor y Palabra de Mujer asegura que su relación con Collado inició cuando él ya estaba soltero, Lety dice que ella sabía que estos se veían en una casa que supuestamente era usada para atender a sus clientes: "La historia se la contaron mal a ella... Yo conocí su casa donde vivía antes. A mí me dieron otra versión, que era una casa para ver a políticos", dijo en una entrevista hace varios meses.

Pero ahora que Calderón ya se reencontró con el abogado, luego de visitarlo en el hospital donde está internado desde hace semanas, cambió de opinión y se mostró un poco más amable. La actriz rubia explicó que aunque en su momento la infidelidad con Yadhira le dolió mucho, ahora ya los perdonó: "Sí, sí, de corazón te lo digo, lo perdoné hace muchísimos años, él me pidió perdón y se lo acepté, también le dije que la forma no se valía, todo este circo mediático al que me expuso no estuvo padre ni para mí ni para mis hijos".

Sobre todo para mis hijos, ellos no saben manejar esto, yo de alguna manera soy una persona pública y sé que tengo que torear este tipo de cosas, pero los muchachos no, entonces no ha sido fácil para mis hijos", dijo.

Crédito: Internet

Asimismo, la villana de novelas como Te acuerdas de mí compartió el motivo por el que no ha tenido pareja en mucho tiempo: "Yo nací para amar y para dejarme amar, pero ahorita no me he dado el tiempo porque estoy disfrutando muchísimo estar con mis hijos, yo sé que el día de mañana va a llegar una persona a mi lado que va a querer estar en la misma sintonía que yo, que es ya no problemas, ya no juegos, ya no tonterías", explicó Lety.

Eso sí, la intérprete de 55 años reveló los requisitos que pide para tener una pareja: "Yo quiero un hombre de verdad, un hombre seguro de sí mismo, porque luego creen que porque eres actriz tienes que ser millonario, guapo, hermoso, no señores, no se dejen impresionar, lo que queremos las mujeres es un hombre que nos apapache, que nos quiera, que nos valore y que nos consienta … que sea un hombre seguro de sí mismo", detalló.

Finalmente, la actriz mexicana contó lo feliz que se siente de que sus hijos Carlo y Luciano hayan podido reencontrarse con Juan Collado tras 4 años de no verlo: "Juan ahorita está en el hospital, por cuestiones de salud lo tienen en el hospital, y ha sido mucho más fácil irlo a ver... Luciano tan amoroso, aplaudiéndolo, abrazándolo, besándolo, y muy tierno el día que lo vio, obviamente Juan lloró, Luciano le dijo 'papá yo te quiero decir que te perdono todas tus ausencias, todo lo que no has estado, y quiero decirte que te amo'", relató.

Fuente: Tribuna