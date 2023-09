Actriz de 'Zoey 101' acusa a Joe Jonas de pedirle FOTOS sin ropa cuándo era menor de edad

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta el famoso actor y reconocido cantante, Joe Jonas, acaba de regresar al centro del escándalo, debido a que la famosa actriz de Zoey 101, Alexa Nikolas, recientemente empleó sus redes sociales para acusar al vocalista de haberle pedido FOTOS sin ropa cuando ella era aún una joven menor de edad, criticando al hermano de Nick Jonas por usar anillos de pureza, que simbolizan el celibato hasta el matrimonio.

Como se sabe, desde hace días se estuvo rumorando que la pareja estaría en fuerte crisis matrimonial, pues después de cuatro años de matrimonio y dos hermosas hijas, en TMZ aseguraron que una fuente cercana a uno de los vocalistas de Los Jonas Brothers y Sophie Turner, afirmó que están "enfrentando problemas graves" en su matrimonio, hecho que confirmó el cantante la mañana del pasado miércoles 6 de septiembre, pues después de que saliera que en Miami Joe ya pidió oficialmente su separación, este lanzó un comunicado revelando que todo era verdad.

En el comunicado que lanzó a través de su cuenta de Instagram expresó que: "Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos mutuamente decidido ponerle fin a nuestro matrimonio de manera amistosa. Hay muchas narrativas especulativas sobre por qué, pero realmente esta es una decisión unida y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad para nosotros y nuestros hijos".

Joe y Sophie. Internet

Y ahora, tras una semana en medio de los dimes y diretes por el fin de su matrimonio, la antigua colega de Jaime Lee Spears en la serie antes mencionada, recientemente a través de sus redes sociales expresó qué: "Conocí a Joe Jonas cuando éramos adolescentes y digamos que él es el tipo que usaba un anillo de pureza pero pedía desnudos", declarando que ella fue una de esas actrices que recibió la indecente propuesta.

Incluso en ese mensaje tan revelador sobre el exactor de Nickelodeon, mencionó que otra de las mujeres que ella recuerda que fue de las que Joe invitó a salir con intenciones nada puras como él decía, fue la famosa y reconocida supermodelo, Gigi Hadid, mencionando que ella era aún menor de edad también cuando pasó estás situaciones, reafirmando sus señalamientos de usar anillos de pureza como fachada cuando en realidad sí era "sexualmente activo".

Pero cabe mencionar que Alexa no fue la única en tachar al actor de mentiroso, pues la actriz de Games Of Thrones también apoyó estas declaraciones, pues en una entrevistas hace un par de años atrás mencionó que: "Mira, Joe Jonas no estaba simplemente metiendo los dedos en unos estúpidos anillos de metal. Estaba metiendo los dedos en coprotagonistas, actrices e incluso una supermodelo o dos".

Joe y Alexa. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui