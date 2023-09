Así fue el amorío de Lewis Howes, prometido de Martha Higareda, con Yanet García

Ciudad de México.- Internet estalló sorprendido durante la jornada del pasado sábado, 9 de septiembre, cuando varios medios de comunicación comenzaron a compartir el momento exacto en el que Lewis Howes, novio de Martha Higareda, se hincó en el escenario de un teatro lleno, para luego proponerle matrimonio a la celebridad de Las Juanas y Amarte Duele, quien no pudo contener las lágrimas y aceptó.

Pero antes de hacer suspirar a Martha Higareda, Lewis Howes, mantuvo una relación amorosa de 2 años con la modelo, Yanet García, quien también es conocida como 'La Chica del Clima', la cual terminó en polémica, puesto ni bien le dieron cierre a su relación, el podcaster estadounidense comenzó a salir con la actriz de No manches Frida y Todas Caen, por lo que existe la teoría de que el también empresario le fue infiel a su entonces pareja.

De acuerdo con algunos informes, Yanet García y Lewis se conocieron cuando la actual modelo de Only Fans se fue a vivir a Estados Unidos, donde se certificó como health coach, motivo por el que Howes la contactó a través de Instagram para que se conocieran. Parece ser que la química entre ambos fue inmediata, puesto 1 año después, ambos estaban confirmando su relación amorosa, la cual estuvo marcada por mantenerse fuera de la polémica.

Según algunos recuerdan, en aquel entonces, la pareja solía compartir algunas fotografías de su relación a través de sus perfiles en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde se mostraba que había un cariño entre ambos, pero las cosas cambiaron cuando terminaron su noviazgo de manera repentina; a partir de entonces su amorío estaría marcado por la controversia, puesto comenzaron a surgir rumores de una presunta infidelidad.

Todo ocurrió cuando, un par de semanas después de su ruptura, Lewis fue visto con Martha Higareda, lo que provocó que la gente creyera que ambos habían comenzado a estar juntos después de que el empresario rompió con Yanet García. Aunque esto fue negado por la actriz de Cásese quien pueda, quien llegó a asegurar que ella comenzó a hablar con Howes cuando supo que él ya estaba soltero.

"Vi que ya no estaba con nadie y entonces le contesté, porque, bueno yo soy así... Yo estaba en Tulum y él en Playa del Carmen , entonces me mandó un mensaje por Instagram para invitarme a bailar salsa ."

Si bien, Yanet García no comentó nada al respecto en su momento, esta situación sí le afectó, hecho que reveló a través de un video en vivo en donde realizó una dinámica en la que invitó a sus fans a pedirle consejos; fue entonces que uno de ellos mencionó que recientemente había terminado con su pareja, pero ésta ya tenía una nueva relación, lo cual le afectaba, a lo que ella respondió:

"Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoques en ti y que no salgas con alguien solo para llenar un vacío; es súper importante sanar antes de empezar una nueva relación, rodéate de tu familia y de personas que ames, aprovecha el tiempo para hacer eso que siempre habías querido."