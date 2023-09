Con FOTO de su colección del peluches del Dr. Simi, Adele confirmaría concierto en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de semanas Taylor Swift emocionó hasta las lágrimas a sus fanáticos mexicanos al brindar cuatro conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, lo que dejó sumamente satisfechos a los seguidores, pero parece ser que los amantes de la buena música están listos para disfrutar al máximo de otra gigante del pop y esta vez se trataría de Adele, quien durante la tarde de este domingo, 10 de septiembre, causó revuelo en sus redes sociales.

Todo ocurrió a través de la cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter) de Ticketmaster, donde publicaron una fotografía de la cantante de Rolling In The Deep presumiendo una fotografía de su gran colección de peluches del Dr. Simi y otros muñecos de origen mexicano. En el retrato, la cantante aparecía posando sumamente orgullosa con un vestido de noche color negro.

"Es una señal", escribió la cuenta de X de Ticketmaster.

Dicha imagen desató una serie de rumores con respecto a que Adele podría estarse preparando para llevar su espectáculo en medio de una gira mundial y se estima que México sería uno de los países en donde la cantante británica haría una parada. Según se dice, el espectáculo se celebraría para el próximo año 2024 y la preventa se realizaría a través de Ticketmaster, el próximo 17 de diciembre.

Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce qué recinto elegirá Adele para realizar su espectacular concierto, aunque se estima que podría seguir los pasos de su colega Taylor Swift y daría su show a través del Foro Sol en la Ciudad de México, aunque esta información no ha sido confirmada hasta el momento y habrá que esperar que Ticketmaster o las redes sociales de la propia Adele lo aclaren.

Actualmente, Adele se encuentra sumergida en su residencia en el teatro The Colosseum, el cual se encuentra en el icónico hotel de Las Vegas, Nevada, Caesars Palace. Según se sabe, la famosa ha tenido un gran éxito con su show Weekends With Adele, puesto varios de los turistas que acuden a la denominada Ciudad del Pecado pasan a disfrutar de la potente voz de la cantante de Set Fire To The Rain.

Según algunos informes, la residencia de Adele estaría a poco tiempo de concluir, por lo que se cree que al ver el éxito masivo que han tenido sus presentaciones, la cantante de Hello estaría pensando en ampliar sus horizontes y realizar la mencionada gira mundial. Así que, si tú eres uno de los millones de fanáticos de la intérprete de 35 años, no dejes de estar atento a esperar la confirmación del show.

