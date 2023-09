"Con las manos en la masa": Erik habla de su 'infidelidad' a Legarreta con Mónica Noguera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy reconocido cantante, Erik Rubín, recientemente habló de su presunta infidelidad a la querida actriz y conocida presentadora, Andrea Legarreta, con la también muy famosa y polémica conductora de TV, Mónica Noguera, dejando en completo shock a todos, debido a que dijo que ya fue atrapado con "las manos en la masa" y que no había nada que pudiera decir en su defensa ante esta tan lamentable situación por la que atraviesan.

Cómo se sabe, la semana pasada en Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, aseguraron de una forma contundente que Rubín y Legarreta no habían puesto fin a su matrimonio por los escándalos con Apio Quijano, sino porque aparentemente el cantante le habría sido infiel con la reconocida expresentadora de Sale el Sol, señalando que ambos se conocieron en el gimnasio Commando, que pertenece a la actriz y que ahí supuestamente surgió el amorío y fueron descubiertos.

Estas declaraciones generaron un gran revuelo en las redes sociales, pues rápidamente comenzaron a atacar a Noguera tachandola de ser una "robamaridos", además de resaltar que tenía falta de sororidad dado a que ella pasó por lo mismo hace años atrás, a lo que la presentadora de Imagen TV se mantuvo en calma y simplemente señaló que: "No los dejan descansar... a mí me dio tristeza por su situación, la muerte de su madre, yo conozco a esa familia y esto es un trancazo para todos porque no es cierto".

De igual forma, una furiosa Andrea en vivo del programa Hoy desmintió lo dicho y defendió a Mónica, tachando de "escorias humanas" a Elisa y Javier, declarando que todo era una "absoluta estupidez" que no tenía razón de ser difundida y que no le parecía la manera en la que atacan a su colega y amiga. Ahora, tras varios días en silencio, Rubín se unió a ambas mujeres para dar su propia opinión de lo que estaba sucediendo.

Pero el intérprete de Happy, contrario a la ira de Andrea y la tristeza de Mónica, este se lo tomó con humor bromeando con que: "Nos agarraron con las manos en la masa", agarrando que "No tengo la menor idea, es absurdo" al referirse sobre como nació este rumor, bromeando con que: "Yo confirmo completamente que mi amante es Mónica Noguera. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Qué más quieres? Confirmo que tengo un romance con Mónica Noguera y nos vamos a casar dentro de un mes".

Ante la insistencia de los medios por tener una respuesta más seria a la da por este, el actor de Vaselina simplemente declaró que: "Si digo una cosa, no es cierto y si digo la otra, tampoco es cierto. Por eso yo les estoy diciendo: tengo un romance con Mónica Noguera, lo confieso, nos vamos a casar en un mes Eso es lo que les tengo que decir, ah, y Andrea va a ser nuestra madrina", dando por terminada la entrevista.

Fuente: Tribuna del Yaqui