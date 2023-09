FOTO: Ingrid Coronado presume a su misterioso galán durante sus vacaciones desde la playa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Ingrid Coronado, recientemente acaba de presumir una FOTO a través de su cuenta de Instagram al lado de su misterioso galán con un muy romántico mensaje que dejó sorprendido a más de uno, mientras que ambos disfrutan de sus vacaciones desde la playa, demostrando que están enamorados y más felices que nunca el uno con el otro.

Como se sabe, hace un par de meses que Coronado en una entrevista con Venga la Alegría confesó que había dejado atrás la soltería tras varios años, señalando que: "Sí, hay alguien en mi corazón. No, gracias a Dios no (trabaja en el medio) … Es que si te digo vas a empezar a saber quién es, porque no es de la vida artística, pero es muy probable que lo conozcan, entonces prefiero mejor manejarme así… porque ya los conozco".

Ante este hecho, cuando reporteros de TV Azteca le cuestionaron si era el hombre que ella había pedido al universo para tener en su vida como compañero, la famosa escritora dejó en claro que así era, que era el indicado, afirmando que: "Se lo pedí al universo y se lo pedí muchas veces, y con todo el corazón, pero finalmente creo que llegó lo que estaba esperando, llegó lo que estaba buscando".

Y ahora, tras varios meses de este tan inesperado anuncio, la reconocida expresentadora del programa Hoy acaba de emplear sus redes sociales para presumir esta inmensa felicidad que se encuentra viviendo con su galán, del cual aún se desconoce su nombre, dado a que no lo etiquetó en ninguna de las fotografías que subió, en las que siempre se le ve sonriendo paseando por la playa con su bikini negro.

Pero sin duda, aunque el cuerpazo de Coronado es como un imán de miradas, la que más llamó la atención fue en la que ella veía hacía su cámara con una sonrisa, siendo captada por su pareja, el cual dejó que en la imagen se le vieran los pies, dejando en claro que vacacionaban juntos, acompañando esta con el mensaje: "El mar y tú me dan la misma calma", la cual es una conocida cita del escritor Edisson Cajilima Márquez.

Ingrid presume su nuevo amor. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui