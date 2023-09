Irma Miranda se convierte en ganadora de 'MasterChef Celebrity' y pone en alto a Sonora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de este domingo 10 de septiembre TV Azteca transmitió el último capítulo del reality MasterChef Celebrity México debido a que se realizó la esperada gran final donde Paco Palencia, Eduardo Capetillo Jr e Irma Miranda se enfrentaron por el primer lugar y el millón de pesos. Hace unos momentos el público de la televisora pudo conocer al gran ganador y se trata de la sonorense Irma Miranda.

La última cocinada en el foro de la empresa del Ajusco estuvo cargada de emociones, gritos y aplausos debido a que varios de los exparticipantes del proyecto regresaron a echar porras a sus favoritos desde el balcón. Entre los famosos que volvieron al programa están Alejandro Lukini, Ivonne Montero, 'Cositas', Jimena Longoria, Emir Pabón, Mónica Dione y Romina Marcos, quien obtuvo el cuarto lugar de esta tercera temporada.

Asimismo, los familiares y seres queridos de los tres finalistas pudieron acompañarlos en la gran final, donde recientemente consiguió alzarse con el trofeo. El primer reto al que se enfrentaron los finalistas fue preparar una entrada, donde la originaria del municipio de Cajeme presentó una tortilla frita de plátano macho con una cama de frijol, filete de sirlon sellado y hormiga chicatana, así como tuétano en su hueso que fascinó a los tres chefs, Zahie Téllez, Poncho Cadena y Héctor Herrera.

Posteriormente los concursantes más destacados de la tercera temporada del programa conducido por Claudia Lizaldi presentaron el platillo fuerte y realizó un plato contundente compuesto por un filete de pescado blanco con unos hongos salteados de acompañamiento así como una salsa de pistachos y más hongos. Y la cereza de la gran final fue la preparación del postre, donde Irma realizó pan de elote acompañado de una salsa de flor de calabaza que le dio el toque perfecto al platillo dulce.

Irma Miranda, quien participó en el concurso Miss Universo 2022, compartió sus impresiones sobre haber participado en el programa de cocina más famoso de México: "Sin duda muchísimo crecimiento, al final además de aprender a cocinar, he aprendido a conocerme y a no darme por vencida, la gran cocinera no era, pero aquí estoy, siempre hay que intentarlo y no darnos por vencidos", expresó la conocida exreina de belleza.

Fuente: Tribuna