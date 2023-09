Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica actriz, Karla Sofía Gascón, recientemente empleó sus redes sociales para darle una contundente respuesta a la querida y muy reconocida influencer, Wendy Guevera, después de que esta en una entrevista le exigiera respeto ante los múltiples ataques que recibió por parte de ella, llamándola una "supuesta mujer trans" y afirmar que no debía ser un referente.

Como se sabe, después de que Guevara salió de La Casa de los Famosos México, la famosa actriz, que también es transgénero, comenzó a señalar que no sabía quién era Wendy, pero que no le importaba y que no quería que las vincularan, debido a que: "No sigo a tiktokers ni supuestos 'influencers' que lo único que promocionan es la estupidez, la ignorancia y el éxito chabacano y vulgar", causando un gran revuelo entre sus fans.

Aunque la contestación de Wendy no fue inmediata, recientemente en una rueda de prensa con Televisa cuando le preguntaron sobre lo que Karla Sofía pensaba ella solamente dijo: "Ah, pues si ella se siente así es su pe..., yo me siento muy chin... y muy feliz... Hay mujeres dentro de la comunidad que se molestan porque yo u otras chicas trans no pensamos igual que ellas, y yo creo que eso es una tontería porque a mí me encanta respetar lo que cada persona piensa".

Pero eso no fue todo, debido a que, señaló que ella respeta su opinión, pero pide lo mismo de su parte pues: "Cada cabeza somos un mundo, yo tengo que respetar lo que se sienta la chica que está al lado mío y lo que ella se define, pero también respeta lo que yo siento y quiero", agregando que ella desea "que le vaya bien a la chica, no la conozco, no tengo el gusto de conocerla, y ojalá un día me la encuentre y me platique lo que siente para yo ignorarla porque yo estor enfocada en mí, no en otra chica

Ahora, a través de su cuenta de X, anteriormente llamada Twitter, Karla compartió una de las noticias en las que difundieron el mensaje de Wendy, a lo que ella dijo que: "Mi respuesta a la respuesta de la respuesta en la respuesta de este hilo: Déjenme en paz de mam...", siendo muy contunde al afirmar que ya no desea saber absolutamente nada de esta pelea que ya se ha alargado casi un mes.

Fuente: Tribuna del Yaqui