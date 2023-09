Comparta este artículo

Estados Unidos.- Recientemente la famosa y reconocida cantante de pop, Miley Cyrus, decidió romper el silencio y acaba de revelar el por qué se divorcio del guapo y muy querido actor, Liam Hemsworth, agregando a sus declaraciones cuándo se dio cuanta de que su unión "fue por un trauma", afirmando que a cuatro años de su separación puede ver muchas cosas con mejor claridad que en ese momento.

Como se sabe, en diciembre del 2018 la intérprete de Flowers y el actor se dieron el sí acepto en una íntima ceremonia después de una década de estar en una intermitente relación, dejando a sus millones de seguidores cuando lo anunciaron mediante una serie de fotografías de su sencillo enlace matrimonial en el que estuvieron sus amigos y familiares más cercanos, tales como los hermanos y padres de ambos.

Lamentablemente, la pareja se separó en junio del 2019, haciéndolo público en agosto, despertando rumores de que ella le habría sido infiel o que él estaría cansado de la alocada vida que estaba llevando la reconocida cantante, quien a cuatro años de esta separación a través de Used To Be Young, serie realizada a manera de entrevista individual y producida para TikTok, reveló detalles nunca antes dichos sobre su separación, poniendo especial atención al momento en que dijo que eso era lo mejor para ambos.

Liam y Miley en su boda. Internet

Cyrus señaló que fue en: "El Festival de Glastonbury fue en junio de 2019, cuando tomé la decisión (de separarse)", señalando que aunque ellos tomaron la decisión muy enamorados, no fue por las decisiones correctas, declarando que: "El plan de Liam y mío sobre casarnos definitivamente nació primero desde un lugar de amor, porque estuvimos juntos por 10 años, pero también tuvo su origen en un trauma".

Ante este hecho, hizo referencia a que su trauma en común fue la pérdida del hogar que ambos compartían en Malibú, la cual quedó hecha cenizas completamente a causa de los incendios forestales en California en ese verano, declarando que tanto ella como el actor de Hollywood: "Estábamos tratando de reconstruirnos tan rápido como nos fuera posible", y por ello creyeron que casarse era la mejor manera.

Desgraciadamente, medio año después la intérprete de We Can't Stop notó que sus razones no fueron las correctas y que no era sano, concluyendo con que: "El día de la presentación fue el día que decidí que seguir en la relación ya no era funcional en mi vida. Ese momento fue otro donde el trabajo, el espectáculo, el personaje estuviera primero, y creo que esa es la razón por la que hoy en día es muy importante para mí que no se vuelva a repetir, que el ser humano sea primero".

Miley y Liam. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui