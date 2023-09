Orgullo de Sonora: ¿Quién es Irma Miranda, la cajemense finalista de 'MasterChef Celebrity'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de este domingo 10 de septiembre se realizará la gran final del reality MasterChef Celebrity México, donde el estado de Sonora se encuentra presente gracias a una gran representante. Como se sabe, en este último capítulo del reality de TV Azteca está concursando la modelo cajemense Irma Miranda, quien se enfrentará a dos grandes contrincantes Paco Palencia y Eduardo Capetillo Jr.

La joven oriunda de Cajeme comenzó su carrera como reina de belleza en el concurso regional Nuestra Belleza Cajeme 2015 a la edad de 18 años. Después ganó el título a nivel estatal y con ello consiguió su paso a Nuestra Belleza México edición 2016, quedando en segundo lugar debido a que fue superada por Kristal Silva del estado de Tamaulipas y quien ahora forma parte del elenco del matutino Venga la Alegría.

La sonorense estudió la licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). Irma dejó su natal Tobarito, comisaría que perteneciente al municipio de Cajeme, y se mudó a vivir a la CDMX donde encontró trabajo como conductora en programas deportivos de Televisa y además siguió su carrera en el modelaje. También es influencer y en su cuenta oficial de Instagram acumula más de 240 mil seguidores.

Irma Miranda fue Mexicana Universal 2023

Tras no conseguir su pase a Miss Universo 2017, Irma se retiró de los concursos de belleza y se reincorporó hasta el pasado año 2022 ya que obtuvo el primer lugar en el certamen Mexicana Universal, la cual tuvo sede en el estado de San Luis Potosí. Irma representó a México en el Miss Universo en busca de ser nombrada como 'La mujer más hermosa e inteligente del mundo', no obstante, no consiguió meterse entre las tres finalistas.

Pero luego de su gran paso por los concursos de belleza, este 2023 Irma Miranda recibió su primera oportunidad en la televisora del Ajusco como participante de la cuarta edición del reality MasterChef Celebrity México, donde volvió a poner muy en alto el nombre de Sonora pues desde que arrancó la competencia ha cocinado los mejores platillos, por lo cual logró llegar hasta la gran final. La noche de este domingo Irma se enfrentará a Paco Palencia y Eduardo Capetillo en el último capítulo del programa conducido por Claudia Lizaldi, donde el ganador se llevará a casa el trofeo y un millón de pesos. ¿Quién es tu cocinero favorito?

Fuente: Tribuna