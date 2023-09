Sergio Mayer acepta las disculpas de Natalia Téllez, pero reafirma que se sintió "descalificado"

Ciudad de México.- Hace unos días Sergio Mayer acudió como invitado a Netas Divinas, donde según información que él dijo en un video en vivo en sus redes sociales, se habría sentido agredido por las conductoras del programa, especialmente por Natalia Téllez, quien presuntamente habría agredido al exGaribaldi durante su estadía en el show. Aún así, el denominado 'Tata' le pidió a sus fans que fueran a ver el programa para aclarar si se trataba de una "percepción" de él o si en realidad había tensión entre ambos.

Este llamado del líder del Team Infierno provocó que una gran ola de gente acudiera a las redes sociales de Natalia (especialmente en Instagram) donde llenaron de comentarios negativos a la famosa, a quien acusaron de tratar mal a Mayer, incluso hubo quienes especularon que la famosa tenía algún "trauma de la infancia" por la manera en al que se comportó con la expareja de la actriz Bárbara Mori.

Como era evidente, Natalia notó la situación hostil en la que se encontraba y, según se sabe, llegó a bloquear los comentarios de sus seguidores, pero más tarde, compartió un video, que aparentemente ya no se encuentra en Instagram, y le ofreció una disculpa a Sergio Mayer, en la que aclaró que no estaba buscando tener un conflicto con él, sino que únicamente se dejó llevar por el debate que ambos tenían.

Pese a las disculpas públicas, la gente continuó defendiendo al esposo de Isabella Camil, incluso acusaron a la pelirroja de no ser honesta con sus dispensas y hasta especularon que fue obligada por el productor de Netas Divinas para que se apagara todo el escándalo relacionado con Sergio. Asimismo, Mayer se tomó su tiempo para responder a las disculpas a través de un video en sus redes sociales.

El amigo de Wendy Guevara expresó que era una persona que no suele cerrarse al debate, pero también destacó que, en aquel momento no se sintió en uno, sino que más bien notó que estaba en medio de una "confrontación" y también percibió que se le estaba "descalificando" por hacer cierto "señalamientos". Por otro lado, Sergio reconoció que aceptaba las disculpas de Natalia y enfatizó que le gustaría encontrarse con ella en otro proyecto.

"Hola, Natalia Téllez, escuché tu mensaje, quiero decirte, primero que nada que a mí me encanta el debate, la confrontación el intercambio de opiniones y creo que, definitivamente, lo que pasó en el programa no lo sentí como tal, sentí que iba más encaminado hacía una descalificación y hacia ciertos señalamientos, pero bueno, independientemente de eso, tiene un reconocimiento el que hayas tenido el valor de ofrecer una disculpa, te lo valoro mucho, eso habla de la calidad humana que tienes, no es fácil reconocer errores y menos públicamente, te mando un abrazo, espero tener la oportunidad de coincidir en otros proyectos a fin de cuentas estamos en la misma empresa."