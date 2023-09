Tras desprecio en 'Hoy', Ferka humilla a Arath de la Torre en redes sociales: "Es nefasto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la famosa actriz y muy reconocida presentadora de TV, Ferka, a través de sus redes sociales habría humillado sin piedad al famoso actor de novelas y polémico conductor, Arath de la Torre, días después de que este en pleno programa en vivo de Hoy le hiciera un muy fuerte desprecio del que fue testigo todo Televisa y México por un pequeño error por parte del equipo de sonido de la televisora antes mencionada, afirmando que él era "nefasto".

Cómo se sabe, María Fernanda Quiroz, el pasado jueves 7 de septiembre se presentó en vivo del matutino de la empresa San Ángel, en dónde estuvo como conductora invitada, formando parte de varias de las secciones de este programa, como la presentación de las mejores noticias del espectáculo, dinámicas como el Canta La Palabra y también en algunas de las menciones publicitarias que le dan a los presentadores a lo largo del matutino.

Y aunque todo ante cámaras parecía ir perfecto y sin contratiempos, poco después de que terminara Hoy, en el programa de radio de Maxine Woodside, la locutora señaló que mientras que veía la emisión mencionada, detectó que a Arath no le apagaron el micrófono, pues durante una sección en la que no estaba, este dijo: "A Ferka no la tolero", a lo que Woodside señaló que: "Las acababan de presentar y dejaron abierto el micrófono de Arath de la Torre. ¡Dijo que no la soportaba y se oyó al aire!".

Ferka enviaría mensaje a Arath. Instagram

Ante este hecho, en redes sociales comenzaron a tundir al histrión, que por el momento no se ha pronunciado y ha preferido mantenerse al margen de la nueva polémica, mientras que Ferka en Instagram supuestamente le mandaría el recadito: "No es necesario mostrar bellezas a los ciegos ni decir verdades a los sordos... Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confió en ti. Las palabras conquistan temporalmente pero los hechos... esos si nos ganan o nos pierden para siempre".

Y aunque en esa publicación no hizo mención alguna del actor de El Privilegio de Mandar, por el contenido del mensaje se lo atronuyeron, así como el que publicó la mañana de este domingo 10 de septiembre a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, en el cual dijo simplemente un "Avísenle", acompañado de un emoji de micrófono y una serie de "jajajajaja", demostrando que más que enojada, se estaba divirtiendo con la situación.

Cabe mencionar que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy siguió sin mencionar directamente al famoso presentador, pero para la mayoría de internautas el mensaje es sumamente claro y no hay duda de que iba dirigido hacia él. De igual forma se espere que muy pronto alguno de ellos decida romper el silencio de manera formal y den declaraciones al respecto, mientras que sus fans lo tachan de ser "nefasto".

Fuente: Tribuna del Yaqui