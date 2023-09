Wendy Guevara no se queda callada y le responde a Libertad Palomo: "No sé quién es"

Comparta este artículo

Ciudad de México.-Hace aproximadamente poco menos de 1 mes, Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de La Casa de los Famosos México, esto después de que la influencer conquistara al país con sus ocurrencias y con las secciones que iba inventando según avanzaba el programa de telerrealidad, como es el caso de Resulta y Resalta, así como el podcast que creó junto a Poncho De Nigris, Ponchendy.

Durante 10 semanas, Wendy Guevara estuvo compartiendo un poco de su vida al público, donde reveló que llegó a trabajar como sexoservidora y lo duro que fue para ella ser una mujer trans en una sociedad que aún no acepta del todo ea este sector de la sociedad. Esto provocó que muchas personas se sintieran identificadas con ella y emitieran su completo apoyo a la integrante de 'Las Perdidas'.

Pero Wendy Guevara no solo se coronó como la ganadora de La Casa de los Famosos México, sino que también algunas personas le dieron el titulo de ser la "primera mujer trans" en la televisión mexicana, cuando la realidad dicha afirmación sería un tanto errónea, ya que, antes de la influencer hubieron otras figuras de esta comunidad que salieron abiertamente del clóset, como es el caso de Libertad Palomo, quien incluso llegó a dar a la cárcel por cambiar su identidad.

Como era de esperarse, estas declaraciones no fueron del agrado de dichos artistas, como la mencionada Libertad, quien salió a declarar que ella es la verdadera primera mujer trans de la televisión mexicana y recordó que en la época que ella dejó de ser Armando Palomo, las personas trans no eran "legales", motivo por el que llegó a ser perseguida por las propias autoridades, quienes la encerraron en prisión.

"Fui encarcelada porque alguien decidió que lo que yo era era algo malo, y bueno, ahora es legal para que pueda existir una Wendy en la televisión, pero para eso tuvieron que pasar muchas cosas porque antes las personas no éramos legales y éramos perseguidas, hay muchos crímenes todavía de transfobia."

Esta situación provocó que la prensa acudiera a entrevistar a Wendy Guevara, quien si bien, no parecía estar muy enterada del contexto de la situación, sí se defendió ante las cámaras, aclarando que no tenía "el gusto de" conoce a Libertad, pero aseguró que no se enfrascaría en pleitos con otros famosos, ya que, solo son "palabras" y éstas suelen salir sobrando en la vida de la famosa.

"No tengo el gusto de conocerla, que padre que se enfoque en mi vida y que también comente, yo sé que hice pública mi vida después y desde antes del reality y lo que opine ella, pues la verdad las palabras se las lleva el viento, yo sé lo que soy, sé lo que he hecho y se que hay mucha gente que se siente identificada conmigo y lo que diga otra persona son solo palabras y las palabras salen sobrando."

Libertad Palomo nació como Armando Palomo y resaltó como uno de los galanes de Televisa más cotizados, incluso llegó a encarnar a algunos villanos y encantando a la audiencia en telenovelas como Rosa Salvaje, Juan Iris y la Pícara Soñadora; pero en el año 2001, el famoso decidió salir del clóset y se confesó como una mujer transexual, lo que en aquel tiempo significó todo un escándalo para la entonces conservadora sociedad de México.

