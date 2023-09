Afamada actriz de novelas es acusada de extorsionar a estudiantes; ella lo aceptaría

Comparta este artículo

Corea del Sur.- Desde hace poco más de 10 años, los doramas coreanos han obtenido gran éxito entre el público a nivel mundial, siendo que incluso en México se pueden recordar grandes éxitos como Boys Over Flowers, Mrs. Queen, Una escalera al cielo y Mi querida Kim San Soon, solo por mencionar algunos, es por ello que Corea del Sur imprime muchos esfuerzos en que sus artistas tengan una reputación intachable, aunque esto no puede ser siempre así.

Recientemente, el escándalo alcanzo a una de las actrices del afamado dorama La Gloria, quien fue abiertamente acusada de ser una agresora y extorsionadora por sus excompañeras de la escuela. Dado a que en Corea del Sur las cancelaciones suelen ser un poco más fuertes que en otras partes del mundo, la famosa actriz Kim Hieora (quien dio vida a Lee Sa-ra) en el mencionado melodrama, tuvo que salir a pedir disculpas.

Acusan a Kim Hieora de ser una acosadora escolar

Todo explotó hace algunas semanas, cuando la revista Dispatch, compartió un informe en el que incluía los testimonios de las presuntas víctimas de la famosa. Las supuestas agraviadas llegaron a mencionar que Hieora se dedicaba a golpearlas, extorsionarlas y a obligarlas a comprar cigarrillos para otras miembros de su grupo de delincuentes juveniles, mismas que eran conocidas como Big Sangji, por la comunidad estudiantil.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, la agencia que maneja a Kim Hieora intentó hacer todo lo posible para que el escándalo no escalara de nivel, por lo que lanzaron un comunicado afirmando que la histrionista no había sido una acosadora en su etapa estudiantil, aunque esto no impidió que la celebridad de doramas saliera a dar la cara y se disculpara con cada una de las víctimas vía telefónica.

Fotografía de Kim Hieora

Si bien, se estima que la mayoría de ellas sí aceptó las dispensas de Kim, existió una que se negó a hacerlo, pero no solo eso, tomó una grabadora y comenzó a filmar la llamada telefónica de la actriz, en la que se escucha que Hieora acepta que ejerció acoso en la víctima; mientras que ella se niega a brindar su perdón, argumentando que ya era demasiado tarde y que la famosa le había hecho mucho daño.

Por otro lado, Kim Hieora emitió unas disculpas a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que le pidió perdón a todas las personas que llegó a herir a lo largo de su vida, también dejó en claro que quería continuar su carrera, aunque esta vez lo haría sin mentiras de por medio: "Pido disculpas sinceramente a quienes han sido heridos por mí, incluso en este momento. Como sé que mucha gente confía en mí, seguiré adelante sin mentiras."

