Ahogada en llanto, esposa de Benito Castro revela cómo se enteró de la muerte del comediante

Ciudad de México.- Alrededor del medio día de este lunes, 11 de septiembre, trascendió la noticia de la muerte del querido actor y comediante de Televisa, Benito Castro, quien es mejor conocido por dar vida al 'Papiringo' en La Güereja y Algo Más, así como en Güereja de mi vida. De acuerdo con los primeros reportes, el famoso habría tenido una caída que derivó en su muerte. Horas después, su querida esposa Deborah Ochoa dio sus primeras declaraciones.

Todo ocurrió a través del programa De Primera Mano de Gustavo Adolfo Infante, donde Deborah se dejó ver completamente destrozada por la muerte del hombre a quien denominó como "el amor" de su "vida". La mujer retomó el tema del accidente que el actor habría tenido y también habló un poco acerca de cómo se conocieron, hecho que ocurrió a través del programa Llévatelo, el cual era conducido por Paco Stanley.

Ahogada en llanto, Deborah contó cómo fue que se enteró de la muerte de Benito; según sus palabras, ella no se encontraba en la Ciudad de México cuando el accidente ocurrió, sino que estaba en el estado de Querétaro, debido a que está cuidando de su papá, quien se encuentra mal de salud; fue entonces que su hija, Deborah Castro la contactó por vía telefónica y le dijo lo que le había ocurrido al histrión de La carabina de Ambrosio.

Ella relató que lo primero que pensó fue en tomar el auto de Benito (el cual ella tenía en su poder, puesto había chocado hace varios días y el comediante se lo había prestado para que pudiera movilizarse) pero al final de cuentas su hija la convenció de no hacerlo, puesto la fuerte impresión de saber que Castro había sufrido un accidente podría llevarla a ella a chocar de nueva cuenta, por lo que tuvo que conformarse en volver por autobús.

"Me llamo en la mañana, yo estaba en Querétaro. Pues por situaciones de la vida yo estoy viviendo en Querétaro porque mi papá está un poco mal. Pero hablamos todos los días, a veces él venía verme, a veces yo voy para allá. (...) Me siento tan triste de que no pude llegar a verlo. En cuanto mi hija me avisó yo me vine lo más pronto que pude y de hecho me iba a venir manejando. De hecho yo tengo el coche Benito, porque yo apenas choque y Benito me prestó su coche. Pero mi hija me dijo que no me viniera manejando porque podía chocar."