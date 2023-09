Asalto a Miguel Bosé: Aseguran que hombres armados buscaban al esposo de Inés Gómez Mont

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El violento asalto que vivió el cantante Miguel Bosé en su casa de la CDMX sigue cobrando relevancia en los medios de comunicación ya que no paran de surgir teorías sobre el lamentable incidente. Ahora el periodista Gustavo Adolfo Infante salió a revelar que el atraco no era para el famoso originario de España, asegurando que los supuestos delincuentes en realidad habrían buscado al esposo de Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga.

El comunicador de Imagen TV asegura que el objetivo de los asaltantes no era el intérprete de Amante Bandido sino el marido de la comadre de Galilea Montijo: "Resulta que no fue en contra de Miguel Bosé, si no, me dicen, y es una de las líneas de investigación más serias que hay, que era para encontrar a Víctor Manuel Álvarez Puga, que ustedes saben que anda fugado de la justicia mexicana". Inés y Víctor Manuel tienen un par de años huyendo debido a que se les acusa de delitos como nexos con el crimen organizado, defraudación fiscal, entre otros.

Gustavo también mencionó que aún no se puede confirmar que el inmueble donde vive actualmente Bosé junto a sus hijos, sea de Gómez Mont: "Esa casa no se sabe bien si es de Inés, de un tío de ella, si vivió ahí Inés, pero ahí vivió Inés". Según el mencionado periodista, "se rumora a altos niveles" que al comando armado le pasaron la información de que Víctor Manuel e Inés se encontraban en ese domicilio.

Entonces entró un comando armado, fuertemente armado y profesional a casa de Miguel Bosé, pensando que estaba Álvarez Puga ahí, entraron a los cuartos y se dan cuenta que era Miguel Bosé y no Álvarez Puga, pero ya los tenían amagados", contó.

Posteriormente, Infante manifestó que le contaron que para disimular el error que tuvieron, el comando armado tuvo que cometer el robo contra el cantante: "Se robaron algunas cosas de Miguel Bosé, poquitas, no fue la gran cosa, no le dispararon a nadie. Finalmente, el titular del programa De Primera Mano señaló que "alguien importante" fue quien mandó al grupo armado al lugar, y puntualizó que no ingresaron por la barranca como se dijo en un principio.

Yo pregunté ‘¿se volaron por la barranca?’ y me dicen 'no, ya lo revisaron peritos, y nadie se metió por la barranca, si entraron, entraron por la puerta principal del fraccionamiento, ya lo revisaron porque en el terreno, uno pone el pie ahí y te vas para abajo'", puntualizó.

Crédito: Internet

Cabe resaltar que hace unos días la periodista Inés Moreno contó otra versión asegurando que el esposo de Gómez Mont envió a hombres armados a este lugar para recuperar algunas de sus pertenencias: "Ahora se sabe que los asaltantes entraron por documentos, no han querido decir cuáles documentos, fotografías y dinero en efectivo", explicó y agregó: Entonces la teoría respecta que el mismo marido de Inés fue quien mandó a este comando para meterse a sacar cositas pendientes que tenía dentro de la casa".

Fuente: Tribuna