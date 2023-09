Con conmovedor mensaje, María Elena Saldaña 'La Güereja' se despide de Benito Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alrededor del medio día de este lunes, 11 de septiembre, el mundo de la farándula y de la comedia mexicana se vistieron de luto después de que trascendió la noticia de la muerte de Benito Castro, quien apareció en diversos programas de gran popularidad durante los años 80, 90 y principios del 2000, siendo que los más famosos fueron Llévatelo, con Paco Stanley; La carabina de Ambrosio, La Güereja y Algo Más y Güereja de mi vida.

Una vez que la noticia salió a la luz, prácticamente todos los medios de comunicación recordaron los años en los que Benito Castro trabajo junto a María Elena Saldaña 'La Güereja', con quien hizo una excelente mancuerna a lo largo de los años, por ello mismo es que muchas personas en la prensa se cuestionaron el motivo por el que la querida actriz no había mencionada nada al respecto en sus redes sociales.

Y es que, todo parece indicar que María Elena no se enteró de lo ocurrido hasta horas más tarde, puesto cuando la noticia salió a la luz, la histrionista parecía estarse haciendo un arreglo en el cabello, cosa que presumió a través de sus historias en Instagram. No fue sino hasta horas más tarde, cuando la famosa actriz compartió una imagen en sus publicaciones temporales de la red social de Meta en la que daba sus condolencias.

La fotografía logró conmover a propios y ajenos, puesto se podía apreciar a Benito y a María Elena caminando a contraluz en lo que parece ser un escenario. Asimismo, la querida histrionista anexó un breve mensaje en el que hacía alusión en que ella aún no había fallecido, por lo que no podía acompañarlo al más allá, pero sí le agradecía por todos los años que pasaron trabajando juntos en los programas anteriormente mencionados.

"Benito, yo no lo acompaño aún, pero le agradezco en el alma el que haya caminado a mi lado”, escribió Saldaña.

Créditos: Instagram @mariaelenasalof

Cabe mencionar que, pese a lo que la gente puede llegar a pensar, la realidad es que tanto María Elena como Benito Castro continuaron siendo grandes amigos incluso después de que terminaron las filmaciones de La Güereja, esto a pesar de que mucha gente llegó a interpretar que la pareja de comediantes se había separado por diferencias creativas, pero esto no fue así. De hecho, el propio actor llegó a desmentirlo en vida.

Según declaraciones de Benito Castro, dadas en el año 2019, ambos continuaron como buenos amigos, aunque no volvieron a trabajar juntos y la vida los llevó por caminos separados. Aún así, el famoso llegó a hacer especial énfasis en que sentía una profunda admiración por María Elena. Asimismo, la histrionista reveló que la razón por la que no se les había visto juntos era porque ya no habían coincidido en los mismos proyectos.

Fuentes: Tribuna