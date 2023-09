El último VIDEO de Benito Castro con vida estremece a Televisa; así destrozó a Paul Stanley

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muerte del querido actor Benito Castro sorprendió al gremio artístico y a todos sus seguidores debido a que se sabía que gozaba de buena salud y que no padecía ninguna enfermedad que pusiera en riesgo su vida. Recientemente la familia del histrión de 77 años confirmó que murió víctima de un accidente, pues dejó de existir luego caer por las escaleras de su casa y acabar con brutales lesiones que no pudo resistir.

Tras confirmarse el terrible suceso, los usuarios de las redes sociales no han parado de recordar los mejores momentos del entrañable 'Papiringo' además de que viralizaron el video de su última aparición en público. Se trata de una entrevista que Benito dio al programa Todo para la Mujer donde lanza un contundente mensaje a Paul Stanley, quien es hijo de uno de sus mejores amigos, Paco Stanley (QEPD).

En la grabación antes mencionada, Benito aparece tan lúcido como siempre y haciendo fuertes declaraciones sobre el caso del conductor del programa Pácatelas, quien fue asesinado en 1999 y se especula que el ataque perpetrado en su contra se derivó de sus nexos con el narco. Benito mencionó que él no participó en la docuserie El Show: Crónica de un asesinato y dijo que la entrevista que pasan de él en este proyecto no es actual.

No me invitaron y no entré al documental por gusto propio, agarraron una entrevista cualquiera y la utilizaron, de ninguna manera hubiera yo aceptado si hubiese sabido el escarnio que se iba a utilizar en esa serie, de ninguna manera lo hubiera hecho".

Crédito: Internet

Castro aseguró que los productores de la serie, que fue transmitida por la plataforma VIX de Televisa, mancharon el nombre de Paco de la peor manera: "Primero, porque se dijeron una bola de mentiras, falsedades, y dos, porque no se merecía Paco todo lo que se dijo y cómo enlodaron su nombre". Posteriormente, el histrión de 77 años recordó que él fue el primero en hablar luego del asesinato de Paco, por lo cual no le preocupa lo que se dijo en la docuserie.

Y cuando la reportera cuestionó a don Benito sobre si le preocupaba que Paul Stanley, hijo de Paco, estuviera molesto por sus contundentes declaraciones, él respondió: "Es su problema, es problema de él, yo lo quiero, yo lo conocí a los 9 años de edad, él sabe que lo quiero mucho, trabajó conmigo, y si él cree que yo hice mal, lo lamento mucho, yo me conduje con la verdad y la verdad no peca pero incomoda", dijo el también intérprete de teatro.

Finalmente, Benito también le respondió a Paul por haber mencionado que era "innecesario" que volviera a hablar de la presunta drogadicción de Paco Stanley y aseguró que este no es un tema nuevo, por lo cual lo tachó de inmaduro: "¿Innecesario? Está en 20 actas ministeriales, niño, por favor, madurez, todo mundo lo dijo, todo mundo lo sabía... Y sabes qué chamaco, para que de una vez quede claro, el primero que se empino fui yo. Yo no fui a decir fue él, yo dije yo, '¿a usted le daba droga Paco Stanley?' y yo dije 'no, yo le daba a él'", mencionó el ahora fallecido actor.

Fuente: Tribuna