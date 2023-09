Entre lágrimas, Larisa confirma que Adianez Hernández engañó a Rodrigo Cachero con su novio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Larisa Mendizábal, no pudo contener su tristeza y entre lágrimas devastada, en una entrevista con Venga la Alegría acaba de confirmar infidelidad por parte de la polémica actriz de novelas, Adianez Hernández, señalando que era verdad todo lo que se especulaba y que sí engañó a Rodrigo Cachero, productor y actor, con el que era su novio, Augusto Bravo, dando detalles.

El pasado miércoles 6 de septiembre a través de su cuenta de Instagram, Rodrigo confesó que se estaba divorciando con Adianez y que estaba siendo todo un "infierno", expresando que: "Estos meses han sido un infierno. Después de 11 años de vivir juntos, cinco casados, Adianez y yo hemos decidido divorciarnos. No soy Shakira y ella Piqué. Ha sido un proceso complicado, doloroso... Decir las cosas alivianan. Es la mamá de mis hijos y la voy a respetar siempre".

Y aunque en ese momento ninguno de los dos dijo nada del por qué de la separación, a través de la cuenta de X especializada en los espectáculos, La Comadrita, señaló que habría sido por infidelidad, informando que: "Tal parece que Adianez le fue infiel a Rodrigo Cachero con nada más y nada menos que con Augusto Bravo", y si esto no fue suficiente, la misma fuente mencionó que: "Augusto era (porque también ya terminaron), pareja de Larisa Mendizábal (expareja de Rodrigo Cachero y madre de su primer hijo)".

Tras esto, todos se mantuvieron en silencio hasta este lunes 11 de septiembre, cuando Gabo Cuevas interceptó a Larisa a la salida de la obra de teatro en la que participa, cuestionándole si era verdad, a lo que ella dijo que: "Sí, qué más te digo, sí, fue así... Para mi fue muy sorpresivo porque según yo estaba bien, fue hace como tres meses, que efectivamente Rodrigo se dio cuenta primero entonces pues me tuvo que decir mi novio lo que estaba pasando porque ya y ha sido muy difícil".

Ante este hecho, señaló que darse cuenta de lo que sucedía ente su pareja, con la que llevaba más de 11 años y con la participante de Survivor México, le ha costado, momento en el que ya no pudo contenerse y rompió en llanto, señalando que: "Me agarras de sorpresa y tocada por acá, sí, ósea no.... Ya quítenme... Ya no me tomen, perdón", pidiendo que ya no le preguntaran más del tema.

Para finalizar, le reportero de TV Azteca le pidió que mandara un mensaje a las que han sido engañadas, ella mencionó que: "Ánimo y amor y todos son experiencias, a veces difíciles pero hay que agarrarlos como aprendizajes", con respecto a esto, Cuevas le cuestionó que sí esto le ha hecho decir gracias vida porque viene algo mejor, ella sincera confesó que: "Espero decir eso algún día, te soy sincera, todavía no estoy en ese momento de decir 'gracias a esto'".

