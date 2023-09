¿Es grave? Revelan la enfermedad que llevó a Morrisey a cancelar su concierto en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los fanáticos del cantante británico Morrisey, así como de su proyecto inicial The Smiths, contaban las horas para poder verlo en vivo ya que, Ocesa, una de las promotoras de eventos más grande a nivel internacional, había anunciado desde hace varios meses que le intérprete de Suedehead, There is a light that never goes out o Everyday is like Sunday, por mencionar algunos, arribaría a la capital mexicana con el objetivo de celebrar 40 años de carrera como solista; sin embargo, de ultimo momento el evento se canceló debido a que el famoso de 64 años de edad se enfermó sin que hasta ahora se supiera qué le había sucedido.

De acuerdo con los primeros reportes, el evento que de manera inicial estaba programado para el domingo 10 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la CDMX, en realidad no sería cancelado sino que se retrogradó para el 31 de octubre de este mismo año y en el mismo recinto. Por ello, se hizo énfasis en que los fanáticos que previamente hubieran adquirido entradas, podían hacerlas válidas para esta nueva fecha o de lo contrario, se debería pedir el reembolso adecuado a través de los Centros Ticketmaster donde se deberían presentar los accesos, así como la tarjeta con la cual fueron adquiridos.

Los organizadores y Morrissey lamentan profundamente cualquier inconveniente que esta situación pueda causar a los fanáticos que esperaban con ansias el concierto".

Foto: Twitter

¿Qué le paso?

De acuerdo con el comunicado oficial, el famoso había presentado una enfermedad por la cual no se podría presentar ante su público; no obstante, no había detalles respecto a qué había sido lo que lo llevaba a tener que alejarse del escenario hasta ahora cuando el equipo de Morrisey adelantó que, una vez que el británico aterrizó en suelo azteca, presentó un cuadro de dengue que no solo afectaba de manera directa a sus fans mexicanos, sino que también la presentación que tenía programa en Lima, Perú, así como en Brasil, se veían en la necesidad de posponerse. Por ahora, se desconoce qué tan grave es la infección que el artista padece.

La llegada de Morrissey a la Ciudad de México resultó en una infección por dengue. El virus toma entre dos o tres semanas para desaparecer".

Foto: Twitter

La página oficial del artista hace énfasis en que debido a que le tomará un aproximado de dos semanas como mínimo para recuperarse, es que no se han cancelado de manera oficial las presentaciones que se tenían programadas para la ciudad de Florida en Estados Unidos; esto ha desatado diversas opiniones de parte del público pues insisten el carácter del británico para con los fanáticos latinoamericanos pudieron ser el motivo por el que se escudará de una enfermedad, aunque otros insisten en que quizá si se enfermó y desafortunadamente afectó a sus fanáticos en América latina.

¿Qué es el dengue?

De acuerdo con lo expuesto por expertos en la materia, el dengue se trata de una enfermedad viral que se transmite cuando diversos microorganismos que son reportados por el mosquito conocido como Aedes aegypti realizan una picadura. Se sabe que absolutamente nadie está exento a padecer este tipo de infección la cual se caracteriza por tener síntomas tales como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, molestia en articulaciones, así como eritema que en palabras coloquiales se refiere a enrojecimiento en la piel producto de dicha picadura.

Hasta ahora el cantante no se ha pronunciado por este evento, al igual que tampoco lo ha hecho su equipo de trabajo quienes no han dado detalles sobre si el contagio de dengue del músico es grave, al tiempo que también se desconoce si fue trasladado a otro país pues como se dijo previamente, estaba de visita en México cuando no sólo se contagio sino que además tuvo que cancelar en diversas representaciones en su agenda. Morrissey ha causado polémica en diversas presentaciones especialmente aquellas en donde exige que se deje de vender alimentos de producto animal mientras él está en escena, debido a que se sabe practica el veganismo desde hace muchos años.

Fuente: Tribuna