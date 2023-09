"Es momento de hablar": Larisa Mendizábal revela cómo le tumbó el novio Adianez Hernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Larisa Mendizábal decidió romper el silencio acerca del drama familiar en el que se ha visto involucrada, pues desde hace una semana se comenzó a rumorar que Adianez Hernández se había metido en su relación de 11 años con Augusto Bravo, razón por la que tuvieron que poner punto final a lo que tenían y se siente sumamente afectada por la forma en que se dieron las cosas.

Adianez Hernández confirmó hace unos días que su matrimonio con Rodrigo Cachero, con quien procreó a sus dos hijos, llegó a su fin. Aunque, no quiso ahondar en detalles acerca de los motivos que los orillaron a tomar esa decisión, pero el actor dejó entrever que había sido por una infidelidad de parte de ella, lo cual ya quedó confirmado.

Venga la Alegría abordó a Larisa a las afueras de un evento, donde no le quedó más que admitir que la pareja de su exesposo se metió en su relación, por lo que cansada de tantas especulaciones tomó su celular y grabó un video para su cuenta oficial de Instagram, donde rompió el silencio y reveló algunos detalles de cómo se enteró de tan desagradable situación.

A principio de junio pasado (Augusto Bravo) me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández, lo tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo se dio cuenta de lo que estaba pasando," comenzó explicando.

ESPECIAL

La estrella de Lo que callamos las mujeres, desmintió la teoría de que se conocían por el hijo que tiene en común con Rodrigo Cachero: "Quiero aclarar que no éramos amigos los cuatro como se ha dicho, no salíamos juntos, nunca convivimos, en 11 años ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, reunión, ni nada. Llevábamos una relación cordial pero no cercana", aclaró.

Mendizábal no se explica cómo fue que comenzaron a salir, pero cree que todo pudo haber iniciado vía redes sociales y en cuanto fueron descubiertos, Augusto se limitó a decirle: "¡Perdóname, no te merecías esto! No sé qué me paso, ni yo me reconozco", acto seguido se marchó del departamento que compartían.

Finalmente, Larisa Mendizábal reconoció que cerrar este ciclo le ha resultado complicado, principalmente por con quién se dieron las cosas, así que espera tengan respeto por el duro momento que atraviesa y no le cuestionen más acerca del tema, pues no tiene nada más que agregar a tan complicada historia, mientras que Adianez Hernández ha preferido no tocar el tema.

Fuente: Tribuna