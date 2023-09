"Es un bastardo": Alicia Machado niega amenazar a José Manuel Figueroa y sostiene golpiza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la famosa actriz y reconocida exreina de bellezas, Alicia Machado, acaba de dar una exclusiva a Sale el Sol, en donde acaba de negar rotundamente el hecho de que haya amenazado con un cuchillo al famoso y reconocido cantante, José Manuel Figueroa, por lo que una vez más reafirmó sus acusaciones que él le haya dado una brutal golpiza mientras salían.

El pasado viernes 8 de septiembre, Machado en el reality Las Indomables afirmó que José Manuel le dio tremenda paliza que la dejó "rota" y "traumatizada", señalando que fue cuando ella le preguntaba sobre planes para su cumpleaños, declarando que él de la nada: "Se voltea y me da una cachetada, pero de la nada. Me quedo en shock. Se viene encima de mi y me comienza a dar patadas. No pude gritar, fue muy traumático. Tenía moretones por todos lados", agregando que él la amenazó con desterrarla de México y a su familia si hablaba.

Tras este hecho, el hijo de Joan Sebastián externó que: "Es una situación difícil, incómoda, duele, me consterna de verdad, estoy muy consternado porque la verdad me saca mucho de onda, me imagino que otra vez Alicia está en un programa, en un reality donde quiere volver a sacar mi nombre, ella sabe muy bien cómo se manejan los reality shows y curiosamente anteriormente nunca me mencionaba o me recordaba como pareja, y ahora que me necesita para sus reality shows, ahora sí me menciona, está bien, se vale, me imagino que para eso la metieron".

Alicia Machado.

Pero eso no fue todo, dado que el reconocido prometido de la conductora Marie Claire Harp, aseguró que él fue el agredido, que ella se puso "loca" por los celos de verla con otra mujer, por lo que supuestamente lo amenazó con un cuchillo, así que ahora, el presentador, Gustavo Adolfo Infante, la buscó para darle su derecho a réplica ante estas declaraciones en su contra, las cuales respondió con un mensaje en WhatsApp.

En ese mensaje, Machado dejó muy en claro que no estaba mintiendo con lo que dijo en el reality antes mencionado, pero que no hablaría más del tema por el momento debido a cuestiones de seguridad de ella, pero que José Manuel era un "bastardo" que aún no terminaba de pagar todo lo malo que ha hecho, afirmando que muy pronto va a tener que hacerlo, declarando que al final todo se paga en esta vida.

De igual forma, afirmó que ya estaba cansada de que se le juzgara y no se le creyera a las mujeres cuando decidían alzar la voz, negando por completo las acusaciones en su contra, reafirmando que ella no está diciendo nada que no sea verdad, reafirmando sus acusaciones en contra del hermano del difunto Julián Figueroa.

