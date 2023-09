Esta es la razón por la que Benito Castro y María Elena Saldaña 'La Guëreja' se distanciaron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alrededor del medio día de este lunes, 11 de septiembre, trascendió la noticia de la lamentable muerte de Benito Castro, quien alguna vez dio vida al 'Papiringo' en los programas protagonizados por María Elena Saldaña, también conocida como 'La Güereja'; ambos solían hacer reír al público mexicano con sus ocurrencias, pero en determinado momento, ambos actores terminaron tomando caminos separados.

Como es bien sabido, Benito Castro y María Elena Saldaña compartieron créditos al aparecer juntos en los programas, La Güereja y algo más; y Güereja de mi vida; donde ambos daban vida a padre e hija, por lo que lograron enternecer al público de diferentes edades, ya que, ambos shows contenían humor blanco y de color, por lo que tanto grandes como chicos podían disfrutar del mismo, ya fuera en el Canal de las Estrellas o en el 9.

Dado a que ambo interpretaban a familiares, fue fácil que la pareja desarrollara una gran amistad, por lo que, en el año 2019, hubo gran revuelo cuando trascendió la noticia de que ambos se habían distanciado, por lo que las especulaciones no se hicieron esperar, puesto se creía que el dúo de comediantes habían tenido fuertes problemas, los cuales los habrían llevado a tomar caminos separados.

Sin embargo, la realidad era completamente diferente y terminó por ser aclarada por Benito y María Elena. El primero en ser entrevistado por el medio Tu Casa TV, fue Castro, quien tranquilamente aclaró no tenía ningún problema con la comediante e incluso indicó que sentía un gran respeto hacía ella, así como también reveló que continuaba platicando con el exesposo de 'La Güereja' de vez en cuando.

Por otro lado, Benito confirmó que sí existía un distanciamiento entre ambos, pero éste se debía a que no volvieron a coincidir en tiempos y en trabajo. La siguiente en ser entrevistada fue María Elena, quien destapó que la razón por la que se habían alejado fue porque "la vida no" los "volvió a juntar". También aclaró que no estaba molesta con él y aseguró que lo seguía viendo como parte de su familia, puesto hasta su nieto lo llama 'abuelito'.

Hasta el momento, María Elena Saldaña no ha hecho ninguna declaración con respecto a la muerte de su excompañero, por lo que es posible que aún no se haya enterado, ya que, su última historia en Instagram data de hace 14 minutos y estaba arreglándose el cabello, aunque la famosa aún recuerda con bastante cariño la época en la que trabajó con Benito Castro, puesto hace 5 semanas publicó el video de un sketch de La Güereja y Algo Más en la misma red social.

Fuentes: Tribuna