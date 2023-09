Hija de Benito Castro comparte los últimos momentos del actor; filtra su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Debbie Castro, hija del primer actor Benito Castro, compartió sus primeras impresiones luego del repentino fallecimiento de su famoso padre y ante las cámaras del programa Sale el Sol confesó la pesadilla que están viviendo ella y su familia. Como se sabe, durante el medio día de este lunes 11 de septiembre la periodista Pati Chapoy compartió la noticia sobre la muerte del intérprete del entrañable personaje de 'Papiringo'.

La muerte de Benito sorprendió a todos ya que aparentemente gozaba de buena salud e incluso se encontraba de gira en Estados Unidos con la obra de teatro ¿Por qué las queremos tanto?. Y hace unos momentos fue su hija quien confirmó que se trató de una noticia muy sorpresiva para todos ya que el actor se encontraba excelente: "Mi papá estaba bien y esto fue muy repentino, muy difícil, pero sé que ya está con sus hermanos y bueno, ya no le duele nada".

Debbie explicó ahogada en llanto que no podía hacer muchas declaraciones debido a que estaba viviendo una "pesadilla" y comentó que el primer actor sí tenía una cita en Televisa este mismo lunes, pero lamentablemente se cayó de las escaleras y no pudo cumplir con este compromiso: "Lo encontró la señora que nos ayuda, Paty, ella me avisó, mi papá no se podía levantar, yo llegué corriendo pero fue un shock, pero mi papá estaba consciente".

La hija del también músico y conductor compartió cuáles fueron las últimas palabras que le dijo su padre: "No hablamos mucho porque el tenía mucho dolor, la caída sí fue un poco aparatosa, pero bueno, estaba contestando, me dijo 'llama a la ANDA, habla a Televisa', estaba muy preocupado por no llegar a trabajar". Además compartió que Benito presentaba fractura en las costillas, así como un contundente golpe en la cabeza.

Recibió un impacto muy fuerte y aunado a la edad, no ayudó mucho".

Debbie, quien también se dedica a la música, relató que su padre perdió demasiada sangre durante el accidente y esto causó una baja presión, a la cual ya no pudo sobreponerse: "Yo estuve con él, estábamos planeando un libro y una serie de cosas, hay mucha historia que se va con él, mi vida también". Y también explicó que será muy difícil informarle a su hijo sobre la partida de su abuelo: "Yo no sé cómo le voy a decir a mi hijo, mi hijo era el gran amor de su vida, no sé que voy a hacer".

Mi papá fue el gran amor de mi vida, no sé que sigue, no sé que voy a hacer".

Ya para finalizar, la cantante mencionó que no podía seguir hablando debido a que tenía que organizar todo el trámite de la muerte de don Benito Castro, asegurando que el último deseo del actor es que ella hiciera todo esto: "Tengo que encargarme de todo, el papeleo, él me lo pidió, desde hace mucho lo habíamos platicado, él me pidió que me encargara de las cosas y eso voy a hacer", mencionó con lágrimas en los ojos.

Benito Castro con su nieto

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento