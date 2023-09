Horóscopo de hoy lunes 11 de septiembre por Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero y más

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este primer día de la semana?", Mhoni Vidente la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina responde a tu pregunta en el horóscopo de hoy, lunes 11 de septiembre del 2023. Aquí encontrarás las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más que te guiarán en la jornada, pero recuerda que tu eres el dueño de tu destino.

Horóscopo de hoy lunes 11 de septiembre del 2023 por Mhoni Vidente

Aries

Las cartas del Tarot de Mhoni Vidente le dicen que para este lunes 11 de septiembre del 2023 le conviene sorprender a su pareja con algo original. En temas de dinero, recibe buenas noticias, pues mejora su nivel económico. ¡Siga así!

Tauro

Para los nacidos en el signo de Tauro, los astros le recomiendan que hoy, lunes 11 de septiembre, controle sus ambiciones. Recuerde que la gente que lo quiere se lo demostrará siempre, sin importar cuánto dinero tiene.

Géminis

Querido Géminis, tenga mucho cuidado en este día, pues el ambiente laboral estará algo tenso por varios recortes que no le afectará directamente. Camine más si no quiere tener problemas en las piernas; también debe tomar más agua.

Cáncer

En este lunes 11 de septiembre del 2023, el horóscopo de Mhoni Vidente le recomienda mostrar sus emociones a sus amigos, pues ellos le ayudarán. En temas de salud, se le recomienda dejar el alcohol y más vicios.

Leo

Especialmente cursi y detallista en el amor, si es que tiene pareja, querido Leo. Recuerde que la gente que lo ama evitará que se humille a usted mismo; si alguien sólo se burla de su corazón, no le haga más caso. Gran día para las apuestas.

Virgo

Para hoy, lunes 11 de septiembre del 2023, las cuestiones económicas no son favorables, de hecho, se le recomienda abstenerse de gastar sin un plan fijo. Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo o bien, hablar con un colega.

Libra

Todos los nacidos en el signo de Libra estarán de ánimo este lunes 11 de septiembre; así lo advierte Mhoni Vidente en el horóscopo de hoy. Salir a caminar en las tardes le ayudará a mejorar su estado físico.

Escorpio

La vida familiar le dará muchas satisfacciones durante este inicio de semana, querido Escorpio; recuerde abrir su corazón. Debido a los gastos extras, le costará ahorrar, pero esto es temporal.

Sagitario

Has conseguido un entorno laboral muy bueno, pero sigues en crisis emocional, ya que no te has animado a crecer. Para estar en forma, nada como hacer ejercicio al aire libre; no deje las pesas.

Capricornio

Dificultad para ponerse de acuerdo con su pareja y salir de viaje durante los próximos días; aprenda a ser feliz con ella y a no tener miedo al futuro. Controle su afán consumista y reduzca sus gastos, le hará muy bien a su economía personal.

Acuario

En el trabajo, jornada bastante aburrida, pero los astros sugieren que este lunes 11 de septiembre aproveche y salga con más personas. Mientras su salud siga resentida, no cometa desvelos y dolores.

Piscis

A lo mejor puede vivir una aventura amorosa con alguien del trabajo, querido Piscis. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero para estos días, porque la semana será algo pesada, advierte Mhoni Vidente.

Fuente: Tribuna