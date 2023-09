Muerte de Benito Castro: Su polémica amistad con Paco Stanley y su relación con las drogas

Ciudad de México.- La tarde de este lunes 11 de septiembre se reportó el fallecimiento del actor Benito Castro, una de las más grandes figuras del espectáculo mexicano durante el siglo XX, se trata de un actor de 77 años, quien pereció este lunes; sin embargo muchos lo recuerdan por su amistad con Paco Stanley, la cual estuvo llena de polémicas y terminó en una tragedia.

Benito Castro fue parte de una de las familias más importantes del mundo del espectáculo y su carrera comenzó en el grupo de Los hermanos Castro, se trata de Arturo Benito Castro Hernández, mejor conocido como Benito Castro, fue cantante, compositor, actor y comediante. Nació el 5 de junio de 1946 en la Ciudad de México, saltó a la fama en 1970 con Los hermanos Castro, integrados por varios miembros de su familia

Muerte de Benito Castro, foto: Especial

Benito Castro incursionó en la televisión mexicana con La carabina de Ambrosio, le dio una chispa diferente al programa con intervenciones chuscas en el escenario y con comedia. Con su personaje ‘Kin Kin de Acapulco’ se quedó en el corazón del público, más tarde, en la década de los 90, tuvo un papel protagónico en el programa de ‘La güereja’ con el personaje de ‘papiringo’, con el cual se dio a conocer entre las nuevas generaciones

Benito Castro junto con Paco Stanley cayeron en el oscuro mundo de las adicciones, la historia de Benito se centra en cómo se convirtió de un consumidor ferviente de drogas a una persona en rehabilitación y la manera en que afectó su relación con Paco Stanley. Ambos trabajaron juntos en el programa ¡Ándale! y ¡Pácatelas!, conducidos por Paco Stanley y acompañados musicalmente por Benito Castro, su amistad se forjó dentro y fuera de la pantalla, alcanzó las adicciones así lo confirmó Benito Castro en una entrevista con Adela .

“Dije ante el ministerio público cuando me preguntó si Paco me daba cocaína a mí, le dije No yo le daba a él, yo siempre consumí” señaló Benito Castro en entrevista con Adela Micha.