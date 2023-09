"Paremos todo": Anel Noreña insiste en arreglar sus diferencias con su hija Marysol Sosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Anel Noreña insiste en que quiere reconciliarse con su hija Marysol Sosa, así que ante las cámaras de Ventaneando declaró que está dispuesta a dejar atrás sus diferencias con la intensión de iniciar una nueva historia y que pueda seguir disfrutando de sus nietos, así que aprovechó para enviar un mensaje reconociendo que cometió un error del que se siente arrepentida.

A través de una entrevista, la viuda de José José indicó que como cualquier persona se equivoca, al igual que ellos, por eso está dispuesta a disculparlos y busca que ellos hagan lo mismo para dejarse de problemas, dado que cree que no pueden continuar así y a su edad no sabe si al otro día va estar para seguir compartiendo con ellos.

Oye Mari, ya en serio, te he estado buscando, pero mijita ya paremos todo", declaró Anel Noreña conmovida ante las cámaras televisivas.

La actriz les lanzó la invitación de verse para comer y recuperar el tiempo perdido: "Vengan a desayunar conmigo o a comer conmigo", expresó Noreña y destacó que como madre nunca la dejará de querer ni de extrañar, por lo que espera que que escuche sus suplicas y vuelvan a ser la familia unida que han sido siempre.

¿Por qué se pelearon Marysol Sosa y Anel Noreña?

Ambas tuvieron un encontronazo debido a que Anel Noreña se quedó con los derechos de la imagen de José José, por lo que quería cobrarle a Marysol por utilizar su nombre en uno de sus proyectos, lo cual las llevó a tener una acalorada discusión en la que intervino Xavier Orozco, esposo de la hija del 'Príncipe de la Canción'.

Por lo anterior, Anel reveló a los medios que habían sido muy groseros con ella y que incuso su yerno la había insultado al punto de querer agredirla, lo cual molestó a Marysol, quien dejó en claro que va a sacar las garras siempre que se trate de su familia, la cual dice únicamente incluye a su marido e hijos y en aras de defender su orgullo rechazó la herencia que le dejó su famoso padre.

Es evidente que Anel Noreña no lleva la mejor relación con Xavier Orozco, quien dice tiene gran influencia sobre su hija, pero con tal de tener cerca a sus nieto y de mantenerse unidos se ha dicho dispuesta a ofrecer una tregua para para al menos llevar una relación cordial, aunque hasta la redacción de esta nota Marysol Sosa no se ha pronunciado al respecto y no se ha dado el añorado encuentro.

