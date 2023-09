Poncho de Nigris no fue invitado a la final de 'MasterChef Celebrity', ¿vetado de TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- TV Azteca decidió consentir este 2023 a su audiencia con una nueva temporada de MasterChef Celebrity, reality show que celebró su gran final el domingo 10 de septiembre, por lo que decidieron reunir a la mayoría de los concursantes; sin embargo, algo que llamó la atención fue la ausencia de Poncho de Nigris.

La participación del regiomontano estuvo rodeada de mucha polémica, incluso desde antes de que arrancarán las grabaciones, pues se esperaba que tuviera un fuerte encontronazo con El Cibernético, debido a la fuerte pelea que protagonizaron hace algunos años en la televisión, pero esto no sucedió ya que se limitaron a la competencia.

Algo que si causó molestia a la producción fue la forma en que jugó De Nigris con el concurso, pues su personalidad irreverente hizo enojar en más de una ocasión a los chefs, quienes decidieron que debía ser eliminado tras presentar en un reto de eliminación unos simples huevos salados, lo cual confesó fue completamente planeado para darles la espalda.

Twitter @MasterChefMX

Poncho tenía calculada la fecha en que tenía que salir del show, por lo que se dejó perder con tal de irse a Televisa a La Casa de los Famosos México, donde formó parte del 'Tem Infierno' y se quedó con el tercer lugar de la emporada, lo cual lo tiene sumamente satisfecho por el impacto que logró tener con el público, razón por la que descaradamente anunció que no lo invitaron a la final del concurso de cocina.

Fue a través de su cuenta oficial de X, donde el intérprete le respondió a un usuario que se mostró triste al no verlo en el último capítulo de MasterChef: "No me invitaron. Por qué sería si me porte chido el tiempo que estuve", escribió de manera sarcástica, consciente de que traicionó a la televisora del Ajusco que al parecer ya no quiere saber más de él.

Twitter @_PonchoDeNigris

Entre los rumores más fuertes que surgieron tras su salida fue que TV Azteca lo había vetado, además de que podrían demandarlo por incumplimiento de contrato, no sólo por el hecho de haberse dejado perder, también porque una vez fuera despotricó contra la televisora y aseguró que se fue debido a que le habían ofrecido más dinero en la competencia, además de que sentía que tenía mayores probabilidades de ganar.

Hasta ahora se desconoce si es real que la empresa de Ricardo Salinas lo castigó por la forma en que actuó, pero suena lógico ya que apostaron a su talento y quedó como un malagradecido por la forma en que se fue, así que difícilmente vuelva a aparecer en la señal de Azteca Uno y cabe destacar que tampoco le fue tan bien como esperaba con La Casa de los Famosos México.

Fuente: Tribuna