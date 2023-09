Santa Fe Klan no olvida a su amigo Lefty SM y le rinde homenaje en su concierto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muerte de Lefty SM sacudió a la escena del rap y Santa Fe Klan ha sido uno de los más afectados debido a la estrecha amistad que sostenían, razón por la que se ha dedicado a mantener viva su memoria y este fin de semana le hizo un homenaje en su concierto que ofreció en Querétaro, donde le dedicó una emotiva canción y cantó uno de sus mejores éxitos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el guanajuatense compartió una fotografía del evento en la que se le puede apreciar envuelto en la bandera de México y de fondo una lona con la imagen de Lefty con los colores patrios: "Soy mexicano esa es mi bandera", escribió al pie de la imagen haciendo referencia a su tema Por mi México.

Fue en la Feria de Cadereyta, donde Santa Fe le dedicó al originario de San Luis Río Colorado su canción Debo Entender, la cual grabó en 2019 con Yoss Bones y Neto Peña, haciendo énfasis en los versos más profundos: "Debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder, me pregunto ahora que voy a hacer, yo no lo puedo creer", le cantó apuntando al cielo a la vez que el público gritaba el nombre del fallecido rapero.

También, entonó la colaboración que grabaron Por Mi México, la cual se lanzó con rotundo éxito en 2020, siendo el último video que estrenó Lefty SM, siendo uno de sus grandes legados , al que le hizo un remix con la participación de Dharius, C-Kan, MC Davo, Neto Peña y Santa Fe Klan, por lo que todos corearon con él.

Santa Fe Klan ha utilizado sus redes sociales para dedicarle emotivos mensajes, así como para exigir justicia por su asesinato y ha lanzado la petición a que todos se sumen a un movimiento con la intensión de que los que le arrebataron la vida paguen, aunque hasta ahora la Fiscalía de Jalisco no ha presentado avances alrededor de su caso.

También, el intérprete de Te Iré a Buscar y Mar y Tierra compartió un adelantó de un tema que le escribió tras su partida, el cual todavía no tiene nombre ni fecha de lanzamiento, pero todo apunta que será un rotundo éxito por la letra que dice: "Las balas se llevaron un amigo ayer. Y nadie sabe nada, no saben quién fue, la muerte no perdona, yo también me iré, le doy gracias a Dios por otro amanecer, es el diablo quien me aconseja la la la, será el panteón, será una reja, qué será", fue el verso que adelantó.

