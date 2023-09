Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado mes de mayo, Michelle Salas sacudió a la industria de la farándula al confirmar que se había comprometido con el empresario Danilo Díaz, lo que rápidamente provocó que el gremio del espectáculo volteara a mirar a Luis Miguel, puesto el 'Sol de México' anunció que daría una gran gira mundial y, precisamente, las fechas del enlace de su hija y los conciertos quedaban empalmadas.

Es debido a ello que la prensa no dejó de cuestionarse si Luis Miguel asistiría a la boda, aún ahora, existe la gran incógnita sobre si el el cantante de La incondicional llevará o no a su hija al altar; dicha duda se despejó el día de hoy, lunes 11 de septiembre, cuando Stephanie Salas acudió como invitada al programa matutino de Televisa, Hoy, onde reveló que se sentía sumamente feliz por la noticia de la boda de su hija.

Como era de esperarse, en algún momento la conversación giró entorno a la boda de Michelle Salas y si Luis Miguel entregaría a la modelo en el altar o si lo haría la propia hija de Sylvia Pasquel, a lo que ella mencionó que, al ser una "buena madre de familia" ella sería la que entregaría a su hija, aunque también destacó que se siente un tanto contrariada por ello, ya que, aseguró sentirse nerviosa.

"Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos, ¿cómo se le hace?, ¿cómo entras a dejar a un hijo al altar?, no es nada fácil, pero estoy muy contenta (...) Yo creo que eso ya es como evidente ¿no? (dejaré a mi hija en el altar) Una buena madre de familia y yo creo que así tiene que ser, no hay más."

Pero esta no es la única bomba que Stephanie Salas arrojó sobre la boda de su hija, sino que había otra noticia que el público no se esperaba y es que, Silvia Pinal no podría asistir al enlace de Michelle con Danilo Diez. Según se sabe, la salud de la famosa conductora de Mujer, casos de la vida real no es sería la mejor, por lo que la familia de se limitó a celebrar algo pequeño en la CDMX.

"Fue algo muy sencillo, así entre familia y amigos, muy petit comité, como le dicen, pero muy lindo, muy emotivo porque tú sabes que mi abuela es un roble, adora a Michelle, y estuvo lindo, yo creo que vamos preparando, vamos poco a poco.

Por otro lado, Stephanie Salas reveló que se enteró de que su hija se iba a casar a través de una publicación que la propia Michelle hizo en su cuenta de Instagram, en donde se encontraba luciendo su anillo de bodas. Según declaraciones de la hija de Sylvia Pasquel, en un inicio nadie lo podía creer y hasta tuvieron que hacerle zoom en repetidas ocasiones a la imagen para ver si esto era real.

Asimismo, Stephanie destacó que su yerno es una "pareja extraordinaria" y aseguró que se trataba de "tipazo", por lo que se sentía muy feliz de que su hija se fuera a casar con una persona como él. De acuerdo con algunos informes, Danilo Diez es un empresario cofundador de una empresa ubicada en Miami, conocida como Toys for boys y se trata de una boutique privada con artículos de lujo para adultos como relojes, piezas de arte, joyería, entre otras cosas.

Fuentes: Tribuna