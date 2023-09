Shock en la farándula: Nicole Kidman sufriría ciberacoso de otra actriz de Hollywood

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que se inventaron las redes sociales, los artistas han hecho uso de ellas para promover su marca personal y, de esta manera, poder estar mucho más cerca de sus seguidores; bien usadas pueden dotar de gran popularidad a un artista, pero en caso contrario podrían causar la ruina de un famoso. Ejemplos como estos se han visto más de una vez en México, tan solo hay que recordar la vez que Ángela Aguilar reveló que era 25 por ciento argentina.

Esta situación no se centra únicamente en las celebridades del país, ya que, también pueden alcanzar la farándula de otros lugares, como en Estados Unidos donde, en días recientes, fue cancelada la actriz de Sexy por accidente, Amy Schumer, por publicar una fotografía de la histrionista ganadora del Oscar, Nicole Kidman, cosa que no fue muy bien recibida por los fanáticos de la protagonista de Los Otros.

Todo ocurrió este lunes, 11 de septiembre, cuando Amy compartió una fotografía de Nicole Kidman, quien se encontraba mirando un evento deportivo desde las gradas, mientras vestía un outfit color rosado. Asimismo, la comediante de 56 años, subtituló la imagen con la oración: "Así es como se sientan los humanos", en referencia a que la histrionista de éxitos como El escándalo y Hechizo de amor parecía un robot.

Fotografía de Nicole Kidman compartida por Amy Schumer

Créditos: Pixabay

La fotografía recibió una rápida reacción violenta por parte del público, quienes acusaron a Schumer de ser "mala", así como también la señalaron por ser un "troll" o de intentar hablar mal de otras personas porque de esa manera buscaba sentirse mejor consigo misma: "¿Estás acosando cibernéticamente a la ganadora del Oscar y del Emmy, Nicole Kidman, en este momento?", es uno de los comentarios de un seguidor.

Luego de esta reacción por parte de las personas, Amy decidió no meterse en más problemas y eliminó la publicación de Nicole Kidmn. Medios como Page Six han intentando ponerse en contacto con los representantes de Amy Schumer y Nicole Kidman, pero hasta el momento no han recibido ninguna reacción por parte de ambas actrices, por lo que es posible que hayan decidido dejar de lado el conflicto.

Fotografía de Amy Schumer

Cabe señalar que Amy Schumer también se encontraba en el mismo evento deportivo y, algo que resulta bastante curioso e que ambas mujeres fueron vestidas de color rosa claro. Por un lado, Kidman llevaba un vestido con un saco color blanco y mocasines a juego; mientras que la comediante estaba utilizando una camisa del mencionado tono y estaba acompañada por su esposo; ambas lucían emocionadas por el partido.

Fuentes: Tribuna