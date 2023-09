Sin pruebas, Menace WP acusa a rapero de la muerte de Lefty SM: "Fue por envidia"

Ciudad de México.- La trágica muerte del Lefty SM paralizó a la industria de la música desde que se dio a conocer la noticia de que había sido atacado por sujetos armados en su domicilio, ubicado en Zapopan Jalisco, razón por la que la Fiscalía anunció que se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables, aunque hasta ahora no han dado ninguna actualización.

Como primera versión se manejó que se había tratado de un asalto, aunque la esposa del rapero lo desmintió y señaló que se trató de un ataque directo que las autoridades mencionaron fue un intento de secuestro, mismo al que se habría resistido y por lo cual le dispararon en al menos dos ocasiones provocándole graves heridas a las que no pudo resistir y falleció a los 31 años en el Hospital Real San José.

Aunque las autoridades no han dado datos acerca de los agresores, el rapero Menace WP hizo fuertes señalamientos contra uno de sus colegas, asegurando que habría actuado por envidia en contra del intérprete de Por mi México y que no sería al único del que mandaría deshacerse, pues presume es una práctica común para este sujeto que también estaría involucrado en otros delitos graves.

Lefty SM | ESPECIAL

A través de sus historias Menace decidió romper el silencio y comentó hacia sus seguidores que el presunto asesino de Juan Carlos Sauceda Vázquez, mejor conocido como Lefty SM, habría sido Obando Hernán Castillo Díaz, quien se hace llamar de forma artística El Lobby, quien dice se encuentra desempleado y se ha dedicado a amedrentar a colegas e incluso exterminarlos en complicidad de otros hombres.

Lo que voy a decirles es muy delicado, pero es verdad. Estoy casi acertado de quién fue y se me hace muy raro que fue una persona que no puede viajar ni andar en aviones, porque mata mujeres, es El Lobby y me quiere poner a mí también, está pagando feria. Denúncienlo".