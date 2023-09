¿También la violentó? Ana Bárbara reacciona a las acusaciones contra José Manuel Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- José Manuel Figueroa se encuentra en medio de la polémica, debido a que Alicia Machado lo expuso en un reality show como un hombre violento, al punto de que dijo haber recibido golpizas de su parte mientras eran novios, lo cual escandalizó a la opinión pública ya que no es la primera mujer que lo acusa por este motivo, pues Farina Chaparro lo denunció en 2021, aunque no trascendió su caso.

Aunque la exreina de belleza dijo que no buscaba presentar cargos por este asunto, debido a que lo considera como parte de su pasado, indicó que lo hizo con la intención de abrirle los ojos a otras mujeres para que no permitan ese tipo de abusos, aunque el cantante ha negado rotundamente haberla violentado e incluso la invitó a acudir a la Fiscalía para comprobarlo, asegurando que sería incapaz de tocar a una mujer.

Por esta razón, algunos reporteros decidieron abordar a Ana Bárbara, quien también fue pareja de Figueroa con la intención de descubrir si vivió algo similar o si había visto algunas alarmas acerca de comportamiento, algo que directamente no respondió, pero se dijo feliz de que las mujeres ya no se callen ante estos abusos, pues cree fielmente que únicamente así se puede disminuir la violencia.

ESPECIAL

Qué bueno que las mujeres alcen la voz, porque creo que es la única manera que poco a poco, en el país de los sueños, bajando este tipo de situaciones, agresiones, contra el género más hermoso y llamado 'débil', que es el género femenino, porque a la hora que nos ponemos perras, nos ponemos...", comentó ante las cámaras de Sale el Sol.

Al preguntarle directamente si a ella también la llegó a golpear, la intérprete de bandido pidió que no lo hicieran y dejó entrever que tendría su momento para contar lo que vivió mientras estuvieron juntos: "Yo tengo mi historia que en este momento es mi historia. Si algún día estoy preparada para contarles mi historia, les platicaré. Y espero que mis terapeutas un día me den de alta para poder hablar más de mi vida, que mis terapeutas me den la oportunidad de hablar de mi vida y otros rogando porque eso no suceda y me den de alta", dijo entre risas.

Esto como era de esperarse ha generado un sinfín de especulaciones y cabe destacar que su relación con el hijo de Joan Sebastián había sido respetuosa, hasta que él comenzó a pelearle la autoría del tema fruta prohibida, misma por la que se encuentran en medio de un proceso legal, así que pronto tendrán que verse las caras en los juzgados.

Fuente: Tribuna