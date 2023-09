VIDEO: Yahritza y Su Esencia la pasaron mal en el Festival Arre; así los abuchearon

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Yharitza y Su Esencia no han dejado de pagar las consecuencias de sus comentarios negativos hacía la gastronomía mexicana, pues en tierra azteca todavía hay muchos que no los perdonan y así se los demostraron en su reciente partición en el Festival Arre 2023 en Monterrey, donde los abuchearon y les pedían que se fueran del recinto.

Tras cancelar su show en Guadalajara, Jalisco el pasado 8 de septiembre, donde se presume no lograron vender los suficientes boletos, se creía que iban evitar asistir al Arre para evitar un enfrentamiento con el público, pero a pesar de todo se arriesgaron y no la pasaron nada bien, dado que a penas y los anunciaron y comenzaron los gritos "Que se vayan, que se vayan", además de que les lanzaron señas obscenas a los integrantes de la agrupación.

Los hermanos Martínez se mostraron profesionales y a pesar de toda la negativa del público nunca dejaron de tocar y ese mismo día recibieron su certificado 3x Platino por su canción Frágil con Grupo Frontera. Además recordaron que también tienen el certificado de oro en México por su canción Soy El Único, siendo esto lo único que les motivo ya que nuevamente quedó en evidencia que será difícil que el público olvide.

Ahora, Yahritza, Jairo y Mando Martínez tendrán que prepararse para su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, misma que se realizará el próximo 15 de septiembre y estarán acompañando a Grupo Frontera, donde probablemente tengan que aguantar algo similar de parte del público ya que en casi todos sus conciertos han sido fuertemente abucheados.

¿Por qué el público mexicano no quiere a Yahritza y su escencia?

En una de sus visitas a México les preguntaron acerca de lo que más les gustó del país, pero en lugar de decir cosas positivas, destacaron que no les gusta la gastronomía: "Pues a mí, la neta no me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más en donde vivimos, allá en Washington. La neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno", dijo Mando.

Por su parte, Jairo afirmó que es muy especial para la comida y afirmó que únicamente come alas que no sean picantes, mientras que para rematar Yahritza señaló que le molesta el ruido de la capital por el tráfico, así que mucha gente se les fue encima destacando que si no les gusta México no vengan ni pidan apoyo a su gente para que consuma su música y aunque ofrecieron disculpas públicas y se han dejado ver comiendo platos típicos como frijoles y mole, la realidad es que pocos les creen.

Fuente: Tribuna