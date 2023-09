Adiós 'Papiringo': María Elena Saldaña 'La Güereja' llega devastada a funeral de Benito Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz y comediante María Elena Saldaña, quien es mejor conocida como 'La Güereja', apareció durante la noche de ayer lunes 11 de septiembre en el funeral de su gran amigo y colega artista, Benito Castro. Como se sabe, el actor, músico y conductor perdió la vida de forma repentina al mediodía del lunes luego de haber sufrido una brutal caída en las escaleras de su casa, cuyas lesiones deterioraron su salud en cuestión de horas.

La intérprete de 60 años fue abordada por diversos reporteros a su llegada a la funeraria donde se está realizando el último adiós y sus primeras palabras ante los micrófonos fueron: "Muy triste, muy difícil, muy impresionante, de esas cosas que dices 'no puedo creerlo', o sea, no", dijo incrédula. Saldaña confirmó que la mañana del lunes ella y Benito tenían una cita muy importante en Televisa pues grabarían el piloto del nuevo programa que harían juntos.

'La Güereja' relató que lamentablemente no pudieron cumplir con esta cita de trabajo tras la caída de Benito, la cual ella no creyó que fuera tan grave: "Llegué a las 10 de la mañana y me dieron la noticia de que se había accidentado, yo me espanté mucho porque sabía que iba a estar de gira pero nunca en la vida me imaginé de qué manera iban a hacer este accidente... hoy era el programa piloto de un proyecto muy bonito".

Crédito: Internet

Muy consternada, Saldaña explicó que pese a que estaban por trabajar juntos, ella y Castro no se pudieron reunir: "No lo vi, no lo vi, porque él trabaja por un lado yo por otro, hubo una lectura y no sé porqué no fue, el día que estuvimos en vestuario, me dijeron acaba de irse Benito y no nos habíamos visto". La actriz no pudo contener las lágrimas luego de que los reporteros le mencionaran a su 'Papiringo': "Tengo mucho, mucho, mucho cariño por él".

María Elena comentó que por fortuna, meses atrás sí pudo estar en contacto con Benito y dijo estar agradecida por la convivencia que tuvieron: "En los últimos meses estábamos planeando el proyecto, decíamos que íbamos a hacer una película, traíamos muchas ideas". Después, la intérprete mexicana explicó cómo fueron sus últimas convivencias con el fallecido: "Estuvimos cantando juntos, fue a mi casa a comer, siento muy padre que la vida me permitió convivir con él".

Con un nudo en la garganta, 'La Güereja' recordó los grandes momentos que pasó con el tío de Daniela Castro mientras trabajron juntos: "Era un señor maravilloso, que siempre andaba al pendiente, cuando íbamos a poner las obras de Navidad, fue una relación familiar muy bonito realmente, una relación bien hermosa, a nivel profesional extraordinaria". Finalmente, dijo que le gustaría seguir adelante con el proyecto que estaban por grabar en Televisa, ya que a él no le gustaría que se cancelara".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes