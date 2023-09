Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz y polémica presentadora de TV, Andrea Legarreta, se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que acaban de volver a cuestionarle si es que ya olvidó a Erik Rubín, el famoso y querido cantante con el que tuvo dos hijas, por lo que la conductora del programa Hoy en una reciente entrevista habló sobre su supuesta nueva relación amorosa.

Como se sabe, desde que en el mes de febrero del año en curso, la famosa actriz y el cantante revelaran en Instagram que tomaron la decisión de separarse, ambos han sido los blancos de chismes y de rumores con respecto a su situación sentimental, en la que han acusado a Erik de serle infiel, de ya tener pareja y olvidarla, al igual que con ella, a la cual incluso tacharon de llevar varios años con Cristian de la Fuente y de hasta tener departamento juntos.

El más reciente señalamiento fue cuando la semana pasada en Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, aseguraron de una forma contundente que Rubín y Legarreta no habían puesto fin a su matrimonio porque sus sentimientos se transformaron, sino porque aparentemente el cantante le habría sido infiel con la reconocida expresentadora de Sale el Sol, Mónica Noguera, señalando que ambos se conocieron en el gimnasio Commando, que pertenece a la actriz y que ahí supuestamente surgió el amorío y fueron descubiertos.

Erik y Andrea hablan de sus 'amoríos'. Internet

Y ahora, al ser captados a la salida de la obra Vaselina, los padres de Mía y Nina Rubín fueron interceptados por reporteros de Imagen TV en el que no dudaron en cuestionarle con respecto a estos supuestos amoríos que han señalado que ambos han tenido, a lo que ambos ya se mostraron bastante cansados y desalentados de que se siguieran corriendo los chismes como si fueran verdaderos.

Por esto, la actriz de Viva Los Niños no solamente volvió a negar los señalamientos que ha recibido en los últimos meses, sino que también dejó un contundente mensaje sobre este hecho, como el que: "Hay mucha maldad. Nosotros nos hemos defendido lo suficiente. La verdad es que para los involucrados es mala onda. La gente le puede tirar mala onda de manera injusta", pidiendo un alto al hate.

Por su parte, el intérprete de Happy fue muy contundente al momento de señalar que Chisme No Like ni las cuentas de chismes en redes sociales, no tiene las pruebas para respaldar todo lo que dicen sobre ellos dos y no saben lo que verdaderamente pasa entre ellos lejos de las cámaras, por lo que pidió que dejaran de creer todo lo que se dice en los medios de la farándula o redes sociales.

