Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y polémico creador de contenido, Naim Darrechi, que es la expareja de Yeri Mua, acaba de regresar al centro del escándalo, pues tras su separación y ser arrestado, el joven demostró no tener miedo y ha humillado sin pensar al famoso boxeador mexicano, Saúl 'El Canelo' Álvarez, por lo que además lo retó a una pelea sobre el ring, afirmando que "apesta a mier..." y que era "un gallina".

Como se sabe, le pasado 4 de julio, el creador de contenido para TikTok y páginas privadas, mediante sus redes sociales retó por primera vez al famoso pugilista a subirse al ring, señalando que: "Desde aquí reto al Canelo Álvarez a pegarse en un ring conmigo. Que su equipo ponga fecha, día y hora, como si es mañana", agregando que: "Cuando un samurai reta a otro samurai se tiene que dar si no se considera derrota", sin recibir respuesta.

Pero, parece que la ausencia de la respuesta del exprometido de Marisol González no ha calmado los deseos de Darrechi de subirse a un ring y pelear con el 'El Canelo', quién actualmente es considerado uno de los boxeadores más importantes e invencibles en México, por lo que una vez más a través de un video lo retó a que se subiera al ring y peleara contra él cuando quisiera.

'Canelo' y Naim. Internet

En el mensaje, Naim comenzó provocando al pugilista, gritando a todo pulmón: "¡'Canelito'!, ¡'Canelito'!, ¿tienes miedo 'Canelo'?", agregando que lo estaba subestimando y eso no le gustaba, siendo muy firme al señalar que: "Yo sé que a lo mejor tu no me contestas porque piensas que no tengo nada que hacer, pero eso es subestimar al rival, eso es una falta de respeto", mostrándose un poco molesto.

Pero eso no se detuvo ahí, debido a que declaró que ya no era su ídolo, expresando que: "Yo te tenía admiración, respeto, pero alguien que no contesta un reto es una gallina, es alguien que no merece, no mereces, porque no tiene respeto al rival, lo subestimas, lo infravaloras", moviéndose algo inquieto, terminando su mensaje con un: "Haz caga... que huele a mier... aquí tío, me cag... en todo".

Cabe mencionar que hasta el momento ni Saúl ni los elementos de su equipo no se han pronunciado para darle una respuesta al influencer de las redes sociales y no se espera que pronto le pueda dar una respuesta, dado a que el pugilista se encuentra entrenando para su próxima pelea, además de que Álvarez suele procurar mantenerse al margen de chismes y polémicas, enfocándose en su carrera.

Fuente: Tribuna del Yaqui