¿Boda doble? Humberto Zurita habla del enlace de Michelle Salas; hace inesperada confesión

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor, Humberto Zurita, recientemente volvió a dar mucho de que hablar, debido a que al ser interceptado por la prensa habló sobre el enlace matrimonial de la famosa y querida novela, Michelle Salas, sobre la cual hizo una inesperada confesión que involucra su relación con la famosa actriz y talentosa cantante, Stephanie Salas, ¿acaso va a haber boda doble como se dice?

Como se sabe, desde hace un par de días que el tema de la boda de Michelle con el famoso empresario venezolano, Danilo Díaz, volvió a acaparar titulares, debido a que fue la joven modelo la que salió a aclarar que era muy probable que su padre, Luis Miguel, no asistiera y que por ende no la entregaría en el altar, volviendo a abrir la duda con respecto a quién tendría ese honor, además de levantar rumores antiguos.

Y ahora, después de que Humberto fuera captado por la prensa antes de la obra Papito Querido, no desaprovecharon la oportunidad y le cuestionaron si irá a la boda, a lo que este afirmó que: "Si me invita claro que sí, yo la quiero mucho", pero cuando se le cuestionó sobre ser él quién la entregue en el altar este mencionó con firmeza que: "No ahí sí no, porque es usurpar lugares, no, ella tiene a su papá, y ojalá que vaya que la entregué, no sé, son cosas muy personales".

Ante la insistencia de sí él sabía que pasaría con ese tema que tanto ha dado de que hablar, el viudo de Christian Bach, dejó en claro que no diría nada, expresando que: "Primero por respeto a todas las personas, a Luis Miguel a Stephanie Salas, a Mich, creo que es un asunto que ellos tienen que resolver, no creo que nadie más tenga que opinar, creo que así debe ser, ella tiene a sus papás y ellos decidirán qué tienen que hacer".

Pero eso no fue todo, pues una vez más se le cuestionó si es que era verdad que aprovecharían que ya habría una boda para hacerla doble y llegar al altar con la hija de Sylvia Pasquel, el actor de novelas y teatro señaló que le daba mucha risa que siempre lo ponían en esas posiciones sobre casarse en cuanto comenzaba a salir con alguien, como le sucedió en su momento con Bach, negando rotundamente el rumor.

Cabe mencionar que aunque Zurita no dijo nada sobre el tema de la entrega en el altar, la nieta de Silvia Pinal, Stephanie, confirmó que será ella con el mensaje: "Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos, ¿cómo se le hace?, ¿cómo entras a dejar a un hijo al altar?, no es nada fácil, pero muy contenta, la verdad me voy enterando de cómo va el asunto conforme pasan los días".

