"Cerdos": Daniel Bisogno vuelve a destrozar a Javier Ceriani y Elisa; los quiere en prisión

Ciudad de México.- El polémico conductor Daniel Bisogno de nueva cuenta se encuentra en el 'ojo del huracán' ya que lanzó polémicos comentarios en contra de los periodistas Elisa Beristain y Javier Ceriani. En plena transmisión del programa Ventaneando, el también actor y locutor de radio pidió que los titulares de Chisme no Like acaben en la cárcel por inventar supuestos chismes y escándalos de diversos famosos de la farándula.

Como se sabe, 'El Muñe' ya tuvo problemas con el conductor originario de Argentina hace un par de años debido a que este no paraba de decir que era homosexual y le pidió salir del clóset de forma abierta. Por esta situación Daniel en una ocasión explotó frente a las cámaras de TV Azteca asegurando que Ceriani tenía "cara de bruja mal cog...". Estos insultos provocaron que el presentador fuera suspendido de la empresa sin goce de sueldo e incluso se especuló que iba a ser despedido, pero que su jefa Pati Chapoy lo impidió.

Tras esta polémica, ahora Bisogno se volvió a colocar en tendencia luego de irse en contra de Javier y la esposa de Pepe Garza tras haber revelado que Erik Rubín presuntamente había tenido un amorío con Mónica Noguera y que este sería el causante de su separación de Andrea Legarreta. La primera en arremeter contra Chisme no Like fue Pati, quien dijo: "Fue un comentario doloso, desagradable, empezó una rumorología espantosa".

Inmediatamente después Daniel interrumpió a la longeva periodista expresando que este par eran unos "cerdos" y señaló que personas como Ceriani y Elisa deberían de estar tras las rejas: "Inventar cualquier clase de cosa... esa gente debería de estar en la cárcel, la gente que se atreve a mentir de esa manera y a levantar un falso sin ningún respaldo ni nada, no debería de estar ni al aire ni en YouTube ni nada.. aunque no los conozca nadie ni nadie sepa quiénes son", expresó el presentador.

Y después de escuchar los comentarios que hizo la propia Andrea Legarreta en contra del argentino y su colega, Daniel siguió lanzando fuertes comentarios en su contra: "No puedes tener esa clase de cerdos, dándoles permisos de decir lo que quiera, esa gente tendría que estar demandada o en prisión", agregó. Pedro Sola por su parte se refirió a los presentadores de Chisme no Like como unos "desgraciados" y Bisogno remató de la siguiente forma.

Asquerosos, no son nadie, son una basura".

