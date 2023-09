¿Confirma infidelidad? Gustavo Adolfo revela la verdad del desliz de Mónica y Erik Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, el famoso y muy polémico periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, recientemente a través de la columna de opinión que tiene en el Excelsior, este afirmó tener toda la verdad del supuesto desliz amoroso entre su compañera, la reconocida conductora, Mónica Noguera, y el tan famoso cantante y actor, Erik Rubín, ¿acaso confirma infidelidad a Andrea Legarreta?

A siete meses de que Rubín y Legarreta anunciaran que se separaban pues su amor era ahora más de amigos que de pareja, en Chisme No Like salieron a desmentirlos, pues sus presentadores, Javier Ceriani y Elisa Beristain, aseguraron de una forma contundente que ese no era el caso, sino que el cantante le habr��a sido infiel con la reconocida expresentadora de Sale el Sol, señalando que ambos se conocieron en el gimnasio Commando, que pertenece a la actriz.

Como era de esperarse, lo dicho por el programa antes mencionado generó una reacción negativa hacía Noguera, pues en redes sociales la tacharon de "roba maridos", por lo que ella salió a defenderse negando un romance, afirmando que ella y el intérprete de Happy simplemente eran amigos y que no se había metido en ese matrimonio, pues tenía mucho respeto por Legarreta de la misma manera y se sentía triste de que no los dejen en paz.

En apoyo y sororidad a Noguera, Andrea en vivo del programa Hoy se pronunció furiosa por estos señalamientos y defendió a Mónica, tachando de "escorias humanas" a Elisa y Javier, declarando que todo era una "absoluta estupidez" que no tenía razón de ser difundida y que no le parecía la manera en la que atacan a su colega y amiga, mientras que Erik bromeó con la situación y dijo que pronto hasta habría boda.

Ahora, la mañana de este martes 12 de septiembre, Gustavo en su columna salió a reforzar las declaraciones de los tres involucrados, afirmando que: "Estoy en condiciones de anunciarles que mi amiga Mónica Noguera no tiene ninguna relación sentimental con Erik Rubín, como han malinformado personas que, sin tener ningún elemento real, dijeron que ella era la tercera en discordia en la separación entre él y Andrea Legarreta".

Ante este hecho, aprovechó para despotricar en contra del programa de chismes anteriormente perteneciente a TV Azteca, declarando que: "Desafortunadamente, ése es el tipo de periodismo que se está haciendo en las redes sociales, sin sustento, sin pruebas; lo primero que se les ocurre, lo peor es que atacan la integridad de los seres humanos con la mano en la cintura", mostrándose muy indignado.

